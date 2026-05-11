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    首頁 > 生活

    鍾東錦參訪日本輕井澤威士忌酒廠 苗栗未來酒莊產業發展參考

    2026/05/11 13:36 記者張勳騰／苗栗報導
    苗栗縣長鍾東錦率苗縣府團隊參訪日本輕井澤釀酒廠，參觀廠內的釀酒設備。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦率苗縣府團隊參訪日本輕井澤釀酒廠，參觀廠內的釀酒設備。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦率領苗栗縣政府團隊赴日本長野縣交流參訪，前往輕井澤威士忌株式會社參觀，深入了解日本威士忌產業發展歷程、製酒工藝及酒廠結合觀光的經營模式；苗栗縣政府文化觀光局指出，苗栗縣近年積極推動特色農產與觀光產業升級，未來若有機會推動在地酒莊或蒸餾產業發展，盼借鏡日本釀酒產業，推動特色酒莊產業與觀光發展。

    苗縣府文觀局指出，輕井澤威士忌曾被譽為日本傳奇威士忌之一，2015年更曾於英國拍賣市場創下單瓶30萬英鎊高價，展現其國際品牌價值。即便舊輕井澤蒸餾所於2000年停止生產，但其對品質的堅持與職人精神，至今仍深受全球威士忌愛好者推崇。

    此次參訪中，縣府團隊除實地了解蒸餾設備與熟成空間外，也聽取酒廠方介紹新輕井澤蒸餾所的重建歷程。酒廠由舊輕井澤蒸餾所最後弟子中里美行擔任工廠長，承襲師傅內堀先生的製酒技術與精神，堅持採用雪莉桶長期熟成10年以上的製程，延續輕井澤威士忌的傳奇風味。

    鍾東錦指出，輕井澤酒廠不僅重視釀造品質，更成功將品牌故事、職人文化與高端觀光體驗結合，包括規劃樽桶主人制度、會員專屬等，打造深具文化價值與收藏意義的觀光模式，值得苗栗借鏡學習。

    鍾東錦表示，這次赴日交流不只是觀光參訪，更希望從日本地方創生及品牌經營經驗中，思考苗栗未來產業轉型方向，透過文化、觀光與特色產業結合，為苗栗創造更多國際能見度與地方經濟效益。

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    苗栗縣長鍾東錦率苗縣府團隊參訪日本輕井澤釀酒廠。（圖由苗栗縣政府提供）

    苗栗縣長鍾東錦率苗縣府團隊參訪日本輕井澤釀酒廠。（圖由苗栗縣政府提供）

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