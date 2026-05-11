屏東愛文芒果正當時 「獅子好芒」品牌化6公斤裝鎖定家庭、團購

獅子鄉公所今天推出「獅子好忙」啟動記者會。（記者陳彥廷攝）

時序進入5月，正是屏東愛文芒果就要開始盛產的季節，擁有特殊地名的「獅子鄉」，鄉公所打造「獅子好芒」IP，為鄉內特產品牌化，今天舉辦啟動記者會，也曝光「早鳥芒果」甜甜價，鄉長朱宏恩說，今年特別主推6公斤裝禮盒，不論是家庭或是揪團購都兩相宜。

屏東的芒果季即將展開，「獅子好芒」今天啟動，啟動記者會上除早鳥芒果甜甜價曝光外，還有南北接力開賣的場次，今年不只宣告活動開跑，更直接丟出「品牌升級＋銷售開賣＋IP聯名」三大爆點，要從產地一路炒熱到全台市場。

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鄉公所指出，記者會以「種子發芽啟動儀式」為主軸，象徵芒果產業從土地扎根、農民灌溉，到品牌正式長成。獅子鄉朱宏恩鄉長強調，「獅子好芒」不再只是活動名稱，而是要打造能被記住、被選擇的芒果品牌。

鄉公所表示，今年同步推出的限時早鳥活動，主打「鹽風愛文芒果」產地直送，其中6公斤裝分享箱成為主力商品，希望貼心的符合「家庭吃剛剛好」、「辦公室團購最划算」，加上「產地直送新鮮到位」，加上價格，不僅「讓味覺甜、價格也甜」，預計將掀起第一波訂購潮。

朱宏恩指出，今年策略不只是辦活動，而是全面推動「品牌化操作」，透過IP合作、價格策略與節點行銷，把「獅子好芒」從產地推向市場，從一顆芒果出發，結合文化、體驗與銷售，讓屏東獅子鄉成為今年芒果季最有聲量的產地之一。最新活動資訊請鎖定 ：獅子好芒 Facebook粉專

鄉公所強調，這次的南北串聯，將從3大節點全面引爆，首先是今天的芒果訂購全面開跑，接下來為5月23日於台北三創生活園區異地展售（城市快閃開賣）、6月13、14日於屏東獅子鄉獅頭山廣場主活動（音樂＋體驗＋市集主場），透過媒體曝光、城市銷售到產地體驗，形成完整「曝光→購買→回流」消費鏈。

獅子鄉芒果即將盛產，鄉公所今天開啟推廣「獅子好芒」IP。（記者陳彥廷攝）

獅子鄉芒果即將盛產，鄉公所今天開啟推廣「獅子好芒」IP。（記者陳彥廷攝）

種芒果40年的許惠玉，早已可退休的她不捨芒果園，見公所推出特產品牌化行銷芒果，是笑得樂開懷。（記者陳彥廷攝）

原民會主委曾智勇、朱宏恩拿著令獅子鄉族人引以為傲、垂涎欲滴的芒果。（記者陳彥廷攝）

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