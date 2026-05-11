履勘前5缺失已改善 侯友宜、蘇巧慧同框視察捷運三鶯線

捷運三鶯線履勘前須改善的五項缺失已改善完成，新北市府將盡快報履勘。（記者黃政嘉攝）

捷運三鶯線4月26日通過初勘，新北市長侯友宜今與地方民代，包括民進黨立委蘇巧慧等人在履勘前，一同到三鶯線頂埔站搭乘捷運到陶瓷老街站視察整備，履勘前須改善的5項缺失已改善完成，市府將盡快報履勘，侯友宜說，陶瓷老街站是很重要的站體，讓觀光旅遊結合在一起，他也說安全通車最重要，噪音問題會逐步調整更好，其他小事也一定做到好，他任期還有200多天，不用擔心他會跑掉。

履勘前須改善的5事項包括列車操控板面與緊急停車按鈕警語設置、月台端牆縫隙過大、部分電纜線溝槽蓋版未放置妥善、全面檢視車站端末設備訊號回傳至工作站及行控中心、部分電線垂落改善。

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蘇巧慧今與侯友宜同框關心三鶯線進度，兩人聽取簡報時坐在一起，相互交換意見。侯友宜表示，三鶯線在4月經過學者專家、實務工作者的測試，通過初步履勘，今搭乘三鶯線測試，目前5項改善已改善完畢，在整個系統的穩定度、可用度都已達到高標準，尤其妥善率達100%，可在5月份報給交通部履勘，履勘過後，預計今年中就可通車。

他指出，三鶯線是土樹三鶯的民眾期待很久的捷運，可以帶動地方的經濟、產業、觀光發展，剛剛從頂埔站轉運到板南線只花了2分鐘，轉運站中有空中的植物、綠色的科技，陶瓷老街站更不用說，是一個走讀的生態陶瓷之遊，包括入口磚紅窯洞的意象都呈現在這，三鶯線通車，到台北可省20分鐘時間，大家拭目以待。

侯友宜說明，三鶯線噪音雖都符合標準，但也不斷的在測試的過程中，感受人民對噪音的回應，所以陸續在所有路段，只要大家感受上需要做調整的，「我們都已經編預算在調整當中，尤其鄰近學校、醫院已在優先施作」。

新北市捷運局長李政安介紹，頂埔站以「綠色科技」為核心，打造綠意盎然的空中植物園；公共藝術「美好的路程」結合AR互動，提升通勤體驗與趣味；陶瓷老街站以「生態陶遊」為理念，結合台灣與日本藝術家創作「玩陶」與「有趣」作品，由酒寮巷步行鶯歌陶瓷老街僅需2分鐘。

新北市長侯友宜（左3）與民進黨立委蘇巧慧（左2）共同關心捷運三鶯線履勘前的整備情形。（記者黃政嘉攝）

眾人在三鶯線陶瓷老街站觀賞陶瓷公共藝術。（記者黃政嘉攝）

三鶯線陶瓷老街站入口天花板以磚紅窯洞意象呈現。（記者黃政嘉攝）

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