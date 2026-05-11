國中會考週末登場 竹縣共5454名考生、7考場應試

今年的國中教育會考本週末登場，新竹縣在如圖的縣立湖口高中等7校、5個鄉鎮設有考場。（記者黃美珠攝）

2026年國中教育會考本週末（16、17日）登場，新竹縣內5454名考生，將分別於竹東、關西、竹北、義民、六家、湖口以及仰德7所公私立高中所設的考場學校應試，縣長楊文科責成相關單位，全力維護各試場的供水供電穩定以及環境清潔，並妥善規劃會考當天試場周邊秩序以維護交通順暢。

縣府教育局長蔡淑貞說，縣府會在考場準備運動飲料給考生和陪考家長，休息時間若使用手機，請考生考前要完全關機並交由專人保管。假如有佩戴口罩需求者，建議選擇素色款式，避免因不必要的因素影響應試表現。縣內各校也會有考生服務隊，提供考生們最即時的支援與鼓勵。各考場開放考生在原試場、原座位午休與溫書。至於陪考家長則禁止進入試場管制區內。

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這次竹竹苗試務中心學校由國立竹南高中擔任，預計竹苗區應考人數約有1萬5000名，各考場將週五（15日）下午3點到5點開放進場察看。

今年的國中教育會考本週末登場，新竹縣在如圖的縣立六家高中等7校、5個鄉鎮設有考場。（記者黃美珠攝）

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