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    首頁 > 生活

    台南公園驚現大量老鼠藥 民眾憂毛孩誤食

    2026/05/11 13:03 記者王姝琇／台南報導
    記者今天實際到現場仍然在地上看到8塊老鼠藥。（記者王姝琇攝）

    記者今天實際到現場仍然在地上看到8塊老鼠藥。（記者王姝琇攝）

    台南傳出部分公園遭人投放老鼠藥，工務局表示，經初步了解，該行為疑似民眾擅自投藥，此舉恐傷害麻雀、松鼠及遛狗族群，呼籲民眾共同守護毛小孩與公園生態，配合政府鼠患防治政策，勿自行投藥，以免觸法。

    民眾昨日到北區東豐路興豐公園遛狗，驚見被人投放大批老鼠藥，網友表示，公園有許多麻雀、斑鳩和松鼠等動物，擔心牠們誤食死亡，索性將這些老鼠藥撿起來數量多達10多塊。記者今天到現場了解，仍然在地上看到8塊老鼠藥；東興里里長王泉尚懷疑可能是附近店家或攤販擔憂有老鼠造成問題，所以才會投放老鼠藥，但目前還是不知道是什麼人放的。

    市府日前已成立「漢他病毒防治專案推動小組」，採用日本經驗，選用硬式垃圾桶並確實加蓋，減少老鼠覓食來源、降低環境髒亂情形，透過落實「防鼠三不：不讓鼠來、不讓鼠吃、不讓鼠住，」從源頭落實環境管理，防制鼠患發生。市府表示，針對民眾自行投放老鼠藥，已責成各區公所及公園管理單位加強衛教，並派員巡查各熱點公園，一旦發現立即進行清除。

    環保局強調，嚴禁將散裝老鼠藥劑直接投放於草皮、步道等公眾活動區域，以確保市民、孩童與寵物之安全，各區清潔隊將針對公眾活動區域進行巡檢如發現老鼠藥將予以清除。對餐飲業密集區、市場周邊及重點路段，加強水溝清疏與環境整頓，減少老鼠棲息空間。環保局也將加強「垃圾不落地」之稽查宣導，凡屢勸不聽者將依《廢棄物清理法》告發處分。

    避免鼠患氾濫，南市環保局加強巡檢稽查環境衛生。（台南市政府提供）

    避免鼠患氾濫，南市環保局加強巡檢稽查環境衛生。（台南市政府提供）

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