嘉縣補助設置防水閘門僅100件申請 議員要求加強宣傳

嘉義縣補助合法建物設置防水閘門，減輕淹水造成的損害。（黃嫈珺提供）

嘉義縣前年、去年遭颱風、豪雨重創，縣府向內政部國土署爭取補助，提出合法建築物設置防水閘門（板）補助專案計畫，總經費5000萬元，預估可補助戶數約1350戶，然而目前申請數僅約100件，縣議員黃嫈珺今天在縣議會質詢，要求縣府加強宣傳，讓有需求的民眾瞭解補助計畫，減少因颱風、豪雨造成建築物積淹水造成的危害及損失。

黃嫈珺曾在議會提案，請縣府補助設置防水閘門，鼓勵縣民設置，減輕因積淹水造成的災害損失，議員黃榮利、黃金茂、楊秀琴連署；黃嫈珺今天質詢說，縣長翁章梁經營網路社群有成，宣傳台灣燈會、全中運效果極佳，但攸關縣民生命財產安全的防水閘門補助計畫，卻未見縣長透過網路社群宣導，許多民眾不知情，要求縣長、縣府加強，讓更多鄉親知道。

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翁章梁承諾會加強宣導，將請水利處整理資料提交，會在汛期來前加強宣傳。

縣府水利處表示，因轄內部分鄉鎮市地勢低窪，極端氣候致災性異常天氣瞬間強降雨造成排水宣洩不及，積淹水災情仍難避免，因此提出防水閘門（板）補助專案計畫，補助對象為因2024年凱米或山陀兒颱風、2025年丹娜絲颱風或728豪雨，具積淹水事實的合法建築物，符合資格者可向各鄉鎮市公所申請，期限至今年底或計畫經費用罄為止，國土署將補助整體支出經費的一半。

縣府水利處表示，今年至4月底申請件數為100件，本月陸續有各鄉鎮市公所送件；2月24日修訂計畫，設置處以足以保護合法建築物，免於因室外積淹水經由合法建築物之出入口流入建築物內部造成危害及損失為限，而計畫所列颱風豪雨後及計畫實施前，已自行施作設置防水閘門（板）者，得準用計畫申請補助。

嘉義縣議員黃嫈珺要求縣長翁章梁多利用網路社群宣傳補助防水閘門計畫。（擷取自嘉義縣議會直播影片）

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