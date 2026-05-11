北市「鼠類偵防師」本週上線 有需求民眾可線上預約

市環保局長徐世勳指出，鼠類偵防師將在13日對外展示實際作為，展示後於本週上線，環保局也將推出線上申請表單，讓有需求的民眾自行預約。（資料照）

台北市近期爆發「安鼠之亂」，市長蔣萬安指示再進行12行政區大清消，首波8日在中山區進行大清消，今（11）日北市府也陸續展開其餘11行政區的鼠患防治作業。北市環保局長徐世勳指出，鼠類偵防師將在13日對外展示實際作為，展示後於本週上線，環保局也將推出線上申請表單，讓有需求的民眾自行預約。

北市針對鼠患進行12行政區大清消，今天在大同區、萬華區及中正區進行大清消；12日換成南港區、文山區及內湖區；13日輪到松山區、大安區及信義區；最後14日完成士林及北投區的清消作業。

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由於12行政區大清消，街頭老鼠死亡數量可能增多，徐世勳表示，近期民眾如果於人行道，路邊戶外公共區域發現鼠屍或瀕死中的老鼠，可撥打1999市民熱線，市府將派員前往清除。

徐世勳表示，5月13日環保局將向各界展示鼠類偵防師的實際作為，希望讓市民朋友更了解偵防師針對社區、住家內會進行哪些項目，讓民眾自行評估是否需要偵防師的協助，環保局將推出線上申請表單，讓民眾自行申請。

徐也說，鼠類偵防師為排班制度，並且各行政區都有安排鼠類偵防師，民眾申請後，將由各區的偵防師與民眾聯繫敲定時間完成預約。

徐世勳說，上週召開專家學者會議後，不少學者皆提到根據實際田野調查，發現住家、社區的隱藏鼠患的比例，不會輸給市場、夜市，但由於住家、社區非公共範圍，因此透過鼠類偵防師能協助民眾進行鼠類防治。

徐世勳也表示，目前的鼠類監測可能都是小範圍區域的相對性數值，希望未來能有全國更一致的標準，就像蚊子的「布氏指數」一樣，如此能讓各界更了解老鼠實際的情形，以及處置方式也能夠有共同的依據。

徐世勳表示，5月13日環保局將向各界展示鼠類偵防師的實際作為。（北市府提供）

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