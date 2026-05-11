台電LOGO換字體掀議 胡采蘋無奈：吵這種事是想轉移老鼠焦點？

台電花費96萬多元請聶永真設計LOGO新字體，引起正反兩面論戰。胡采蘋提及業界經驗，並坦言：「吵這種事情真的很無聊，是想轉移什麼老鼠焦點嗎？」（圖擷取自網路）

台電花費96萬多元，請來知名設計師聶永真設計LOGO新字體，取代原先書法大師于右任墨寶，引起正反兩面論戰。財經網紅胡采蘋提及業界經驗，表示聶永真的公司提供全套服務，且越大的公司找聶永真會越值得。胡采蘋也坦言：「吵這種事情真的很無聊，是想轉移什麼老鼠焦點嗎？」

胡采蘋10日在臉書粉專「Emmy追劇時間」發文指出，美感每個人感覺不同，她自己就比較喜歡于右任版的台電題字，草書扭來扭去比較有電的感覺，新版變得很呆，但如果看一下經濟部的新舊logo，就會明顯覺得聶永真版好看很多、朝氣煥發。

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胡采蘋提到，于右任精於草書，不但能寫，也很有研究，甚至自創「標準草書」，博採名家筆法，制訂標草千字文，在草書理論尋求創新，得稱近代草聖。雖然于的標準草書筆畫太簡，導致字面佈局反而很單調，可用的佈局素材太少，反而失去書法結構的樂趣，胡采蘋坦言她自己是不太能欣賞，但看到有人質疑于右任書法，還真是啞然失笑。

至於台電花了近100萬找聶永真值不值得，胡采蘋列舉友人經驗，表示聶永真提供的是全套設計，包括直式、橫式、衣服、名片都幫你改好，後續有什麼需要調整，他們的設計師會幫你弄好且不收費，但于右任可能提供這種服務嗎？他是書法家，不是設計公司，現在也只能觀落陰找人家。

胡采蘋指出：「重點是，我朋友的公司就是一個幾百人的公司，收費一樣一百萬，沒想到台電竟然也一百萬，看起來就是越大的公司去找聶會更值得。」胡采蘋強調：「在我看來這根本不是什麼互斥的事情，吵這種事情真的很無聊，是想轉移什麼老鼠焦點嗎？我也很喜歡于右任書法，但我也充分理解企業logo去找設計公司的行為，一個案子無論公司大小都收一百萬，台電實在也算不上吃了什麼虧。」

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