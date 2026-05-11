高雄輔具評估要收費且不便 陳其邁：7月起免評估費、9月前上線

高市議員許采蓁位身障民眾發聲，爭取市府取消身障輔具評估費並啟動部分項目線上申請機制。（記者王榮祥翻攝）

高市議員許采蓁替身障朋友發聲，建議市府對身障朋友申請輔具評估免收費、且整個評估機制應該上線；市長陳其邁認同，當場答詢7月起評估免費、9月前上線。

許采蓁指出，去年總質詢就建議市府可參考新北輔具申請評估機制，輔具申請評估到請款整合到一個平台，不但可大幅減少公務人力成本，也讓廠商、身障朋友都方便。

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她進一步提及，台北、新北、台中申請輔具評估都不收費，高雄卻須付費，若直接到中心評估需100元工本費，到府評估還要加上加通費，費用雖不多，但也讓身障朋質疑其他縣市的福利較好。

許采蓁說，高雄全年度概算約有6000人須評估，依照目前收費標準、1年僅約60萬元，這對整年預算影響應該不大，建議市府讓身障者感受到用心，免除評估收費、同時把整個輔具申請線上化 ，她以新北為例，一年可省下1600小時行政時間、省下1800小時諮詢，公務人員可處理其他更重要事項。

許采蓁具體建議，參考雙北作法、身障輔具評估不收費，建立遠距評估清單，部分項目上線評估，並應建置高雄輔具申請雲端，簡化民眾、廠商、公務人員為此耗費力氣。

陳其邁答詢時感謝許彩蓁關心跟建議，當場同意會根據議員建議，請社會局把相關配套做好，預計7月免收評估費、9月之前推出線上評估機制。

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