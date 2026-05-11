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    大紅包！ 彰化秀水0~3歲育兒津貼月領2千最高領7.2萬 7月上路

    2026/05/11 12:42 記者湯世名／彰化報導
    秀水鄉長林英嘉（中）宣布0~3歲月領2千最高領7.2萬，7月上路。（民眾提供）

    秀水鄉長林英嘉（中）宣布0~3歲月領2千最高領7.2萬，7月上路。（民眾提供）

    大紅包！彰化縣秀水鄉長林英嘉今天（11日）宣布，秀水鄉0至3歲育兒津貼自治條例獲代表會通過，將從今年7月1日起，正式施行育兒加碼補助政策。凡符合資格的育兒家庭，每名嬰幼兒每月可加碼領取2千元，補助期間從0~3歲，每位幼兒累計最高可領取7萬2千元；預計第1階段將有966名嬰幼兒符合資格。

    林英嘉指出，嬰幼兒的前3年是成長最關鍵的時期，也是家長花費最密集的階段，考量到現代家庭養育子女負擔沉重，除了中央與縣府原有的補助，秀水鄉公所特別籌措經費推動此項育兒津貼計畫，透過每月定額現金2千元加碼，期望能實質減輕在地家長的經濟壓力，提高生育意願，進而活化地方人口結構。

    這項福利政策的核心重點為，每名嬰幼兒每月加碼發放2千元，以匯款方式匯入帳戶；自嬰幼兒出生起，持續領取至滿3歲為止，自受理申請的月份開始發給；若領滿36個月，總補助金額高達7萬2千元。今年7月1日正式上路，按月發放育兒津貼。

    林英嘉表示，目前彰化縣內，秀水鄉是第一個通過持續性按月發放育兒津貼法令的鄉鎮，秀水鄉除了原有的婦女生育補助，每生育1名新生兒可領取6600元外，如今加上秀水專屬加碼每月發放2千元津貼，受惠的嬰幼兒約有966名，未來鄉公所也將持續評估推動更多優質的育兒配套措施，讓秀水成為宜居、育兒的首選地。

    秀水鄉公所提醒，家長應密切注意鄉公所公告的申請資格、申請流程及必備文件，公告後若對補助資格或申請方式有疑問，歡迎於上班時間洽詢秀水鄉公所社會課。

    秀水鄉長林英嘉（中右）今天宣布育兒加碼補助大紅包。（公所提供）

    秀水鄉長林英嘉（中右）今天宣布育兒加碼補助大紅包。（公所提供）

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