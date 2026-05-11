以母語說出家鄉故事 台南母語Podcaster競賽展現在地文化

台南市114學年度母語Podcaster競賽獲獎學生分享成果。（南市教育局提供）

六甲國中以「人親、土親、文化親～六甲宋江鹿陣」為題，帶領聽眾認識地方陣頭文化，在「114學年度母語Podcaster競賽」獲得台灣台語國中組第1名。

教育局鼓勵學生以台、客及原住民族語錄製廣播節目，透過腳本撰寫、訪談對話、錄音練習與後製呈現，把母語帶進日常，用自己的聲音說出家鄉故事、文化記憶與土地情感。台灣台語國小組第1名大橋國小，作品「尪架桌頂的紅龜粿」，則透過訪談與情境對話，說出節慶飲食、祭祀文化與家庭記憶。

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小新國小以客語作品「樹頂个教室」獲得國小組第2名，作品從校內攀樹課程出發，描繪學生與自然互動的情境與感受，難能可貴的是，參賽學生全程以客語詮釋自身學習經驗，讓客語不只出現在課堂練習，也成為自然表達生活與感受的語言。

教育局長鄭新輝指出，語言要真正學會，更要在使用中累積信心與能力，母語Podcaster競賽結合主題發想、資料蒐集、腳本撰寫與錄音表達，讓學生在準備節目過程練習聽、說、讀、寫，學習如何整理內容、掌握語氣節奏，用母語傳達想法。這樣的學習方式，讓母語不只在課堂，而能與社會、藝術、科技及生活經驗連結，成為孩子探索家鄉、表達想法的工具。

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