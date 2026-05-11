醫美診所偷拍事件延燒 林淑芬怒批衛生局「平時沒在查」

林淑芬認為，衛福部應檢視醫療院所監視錄影影像涉及的隱私保障與後續處理、保管責任規範。（記者林志怡攝）

近期愛爾麗、聖宜、研醫明、光澤等醫美集團爆出針孔偷拍疑雲，民進黨立委林淑芬怒批，衛福部與地方衛生單位的管制規範與工具明顯存在問題，不只平時疏於查核，因缺乏資安規範，這些院所違規拍攝的影像也很可能外流、遭不當利用，衛福部應檢視相應的隱私保障與後續影像處理、保管責任規範。

林淑芬指出，目前涉及偷拍事件的醫美診所經營者、廠商已經被收押禁見，目前已有多個醫美集團爆出以相同手法，在診間安裝偽裝為消防器材的針孔錄影設施，甚至有醫美院所接獲相關訊息後，拆除設備、湮滅證據，衛福部目前評估此一情況是個案還是通案，抑或是業界普遍現象？

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石崇良坦言，如果此一情況是通案，確實「很糟糕」，相關院所已違反「醫療法」第72條，依據同法第108條可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，或廢止其開業執照。

石崇良提到，依據這次案件內的實際情況，相關院所也可能違反「個人資料保護法」第6條中的特種個資不當收集，該法中也訂有相關罰則。

但林淑芬質疑，衛福部與相關衛生單位過去並未清查醫療院所內高隱私期待情境的錄音、錄影情況，相關指引、法規只要求取得患者同意，以宣示性文字帶過，與英國等其他國家要求主要目的、次要目的都要明確說明的做法大相徑庭，恐造成日後難以控制的外流風險。

林淑芬舉例，過去韓國首爾知名整形診所曾遭駭客入侵，導致許多民眾的影像流入暗網，難保台灣暗網沒有此類情況，目前政府對相關院所的資安等級極低，民眾影像外流風險不容忽視，衛福部對醫療場域中的健康資訊如何拍攝、保存、調閱、刪除也應以法規詳加規範，否則民眾的隱私權將持續缺乏保障。

石崇良則表示，衛生局每年都會進行督導考核，對於非法裝設錄影器材也應進行查處，醫事司將於5月13日邀集地方衛生局召開會議，訂定裁罰基準，並要求各地衛生局將錄影器材設置情況納入今年督導考核重要項目，另「醫療法」也有授權地方衛生單位進行不預警查核。

立法院社福及衛環委員會審查中華民國115年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算；以及舉行「空氣污染防制法」公聽會，衛福部長石崇良列席備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

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