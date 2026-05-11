為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    「獨角仙生態公園」完工啟用！ 盧秀燕：這個公園是活的

    2026/05/11 12:31 記者歐素美／台中報導
    「獨角仙生態公園」完工啟用。（記者歐素美攝）

    「獨角仙生態公園」完工啟用。（記者歐素美攝）

    台中市建設局斥資9385萬元，在東勢區客家文化園區南側打造「獨角仙生態公園」，今天舉行完工祈福典禮！市長盧秀燕強調，「這個公園是活的」，希望大家配合愛護生態及環境。

    市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣及議員吳振嘉、邱愛珊等，今天皆出席這項完工祈福典禮。盧秀燕表示，東勢區有山林之美，因此市府打造全國第一個以獨角仙主題的公園「獨角仙生態公園」，除撫育獨角仙外，因東勢也是客家區域，因此同時也發展客家文化、美食、觀光，並結合環境教育，讓小朋友來公園不只玩遊具，對於生態及環境教育也可以獲得很好的資訊，強調「這個公園是活的」，希望大家配合愛護生態及環境。

    江啟臣說，「獨角仙生態公園」結合文化、生態、觀光，是一個非常有特色的共融公園，除了開車，也可以好好利用東豐綠廊自行車道，騎腳踏車來玩，這裡並有客家美食及農特產等，歡迎大家一起來東勢。

    建設局長陳大田表示，「獨角仙生態公園」以客家圍龍屋為空間意象，結合獨角仙生命週期概念進行整體規劃設計，並串聯浪漫台三線、東豐自行車道及許良宇圖書館，完善山城遊憩網絡；另於第三橫街設置獨角仙意象之行人號誌燈，強化整體場域識別性與趣味性，營造友善安全的通行環境。

    獨角仙生態公園面積約4400平方公尺，以獨角仙4個生命階段為設計主軸，規劃2大主題遊戲空間，提供多達35種遊戲體驗，並打造客家圍龍屋意象遊戲通道，也是台中市第2座搭配設置「環境資訊板」的遊戲場，提供即時溫度、濕度與防範熱傷害資訊，結合喬木綠蔭與客家油傘意象遮陽設計，營造舒適涼爽的遊憩空間。

    公園內並規劃有獨角仙撫育區，透過鋪設腐植土及種植光臘樹等蜜源植物，營造適合獨角仙棲息的微棲地，作為生態觀察與教育場域。

    「獨角仙生態公園」的共融遊具。（記者歐素美攝）

    「獨角仙生態公園」的共融遊具。（記者歐素美攝）

    「獨角仙生態公園」完工啟用。（記者歐素美攝）

    「獨角仙生態公園」完工啟用。（記者歐素美攝）

    市長盧秀燕等出席「獨角仙生態公園」完工祈福典禮。（記者歐素美攝）

    市長盧秀燕等出席「獨角仙生態公園」完工祈福典禮。（記者歐素美攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播