「獨角仙生態公園」完工啟用！ 盧秀燕：這個公園是活的

「獨角仙生態公園」完工啟用。（記者歐素美攝）

台中市建設局斥資9385萬元，在東勢區客家文化園區南側打造「獨角仙生態公園」，今天舉行完工祈福典禮！市長盧秀燕強調，「這個公園是活的」，希望大家配合愛護生態及環境。

市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣及議員吳振嘉、邱愛珊等，今天皆出席這項完工祈福典禮。盧秀燕表示，東勢區有山林之美，因此市府打造全國第一個以獨角仙主題的公園「獨角仙生態公園」，除撫育獨角仙外，因東勢也是客家區域，因此同時也發展客家文化、美食、觀光，並結合環境教育，讓小朋友來公園不只玩遊具，對於生態及環境教育也可以獲得很好的資訊，強調「這個公園是活的」，希望大家配合愛護生態及環境。

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江啟臣說，「獨角仙生態公園」結合文化、生態、觀光，是一個非常有特色的共融公園，除了開車，也可以好好利用東豐綠廊自行車道，騎腳踏車來玩，這裡並有客家美食及農特產等，歡迎大家一起來東勢。

建設局長陳大田表示，「獨角仙生態公園」以客家圍龍屋為空間意象，結合獨角仙生命週期概念進行整體規劃設計，並串聯浪漫台三線、東豐自行車道及許良宇圖書館，完善山城遊憩網絡；另於第三橫街設置獨角仙意象之行人號誌燈，強化整體場域識別性與趣味性，營造友善安全的通行環境。

獨角仙生態公園面積約4400平方公尺，以獨角仙4個生命階段為設計主軸，規劃2大主題遊戲空間，提供多達35種遊戲體驗，並打造客家圍龍屋意象遊戲通道，也是台中市第2座搭配設置「環境資訊板」的遊戲場，提供即時溫度、濕度與防範熱傷害資訊，結合喬木綠蔭與客家油傘意象遮陽設計，營造舒適涼爽的遊憩空間。

公園內並規劃有獨角仙撫育區，透過鋪設腐植土及種植光臘樹等蜜源植物，營造適合獨角仙棲息的微棲地，作為生態觀察與教育場域。

「獨角仙生態公園」的共融遊具。（記者歐素美攝）

「獨角仙生態公園」完工啟用。（記者歐素美攝）

市長盧秀燕等出席「獨角仙生態公園」完工祈福典禮。（記者歐素美攝）

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