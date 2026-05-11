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    首頁 > 生活

    新北消防兒童夏令營報名起跑 2800個免費名額、4大亮點吸睛

    2026/05/11 12:18 記者賴筱桐／新北報導
    新北市消防局舉辦消防兒童夏令營，即日起開放報名，提供2800個免費名額。（記者賴筱桐攝）

    新北市消防局舉辦消防兒童夏令營，即日起開放報名，提供2800個免費名額。（記者賴筱桐攝）

    每年安排暑假活動都讓家長感到頭痛，「新北市消防兒童夏令營」今（11）日起開放報名，至6月7日24時截止，對象為就讀或設籍新北市國小1到6年級學童，提供2800個免費名額，完成闖關任務可獲得榮譽徽章，並加碼贈送二合一「防火宣導魔法包」，可至消防局官網或透過LINE活動官方帳號（@2026camp）線上報名。

    新北市副市長朱惕之表示，今年夏令營規劃4大亮點，包含落實「守護居家安全，從小學起」，透過消防局情境式互動教具，引導學童從日常生活中認識火災風險；其次，消防局首創自製AI歌曲「逆火勇者」與海山國小編舞，透過音樂與律動，帶領學童認識消防職人精神，體會救災人員守護市民的使命與辛勞。

    此外，今年有2項結訓好禮，學童完成闖關任務後可獲得專屬榮譽徽章，象徵成為「小小消防英雄」，加碼贈送二合一「防火宣導魔法包」，具備輕量、防潑水及後背或手提快速轉換功能，並結合吉祥物「犀牛哥」及「小火快跑、濃煙關門」等防火口訣，強化學童防災記憶與實用觀念。

    消防局局長陳崇岳說，今年消防兒童夏令營將於7至8月間在板橋、新莊、中和、新店、三重、樹林及汐止等地區辦理共14場次，預計提供2800名學童免費參與。關卡設計包含「犀動零距離」、「犀利防災通」、「犀望新視野」、「犀手護家園」等主題，並保留100個名額提供脆弱家庭優先參加，同時延續「陪伴犬」互動課程，透過與動物互動，提升學習興趣，強化防災知識吸收效果。

    記者會由海山國小學童結合消防局AI歌曲「逆火勇者」帶來舞蹈表演。（記者賴筱桐攝）

    記者會由海山國小學童結合消防局AI歌曲「逆火勇者」帶來舞蹈表演。（記者賴筱桐攝）

    學童完成闖關任務可獲得二合一「防火宣導魔法包」。（記者賴筱桐攝）

    學童完成闖關任務可獲得二合一「防火宣導魔法包」。（記者賴筱桐攝）

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