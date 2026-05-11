為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    新北職業試探5大導航系統上線 大數據打造職涯GPS

    2026/05/11 11:54 記者翁聿煌／新北報導
    新北市教育局整合未來職探5大導航系統，升級適性輔導。（記者翁聿煌攝）

    新北市教育局整合未來職探5大導航系統，升級適性輔導。（記者翁聿煌攝）

    新北市教育局11日舉辦「2030新北未來職探」記者會，宣布職業試探暨體驗教育邁入數位轉型階段，首度整合發布「職涯探索量表、職探Call課、職探GOGO卡、職探電子報、未來職探課程」5大導航系統，透過大數據分析與主動媒合機制，讓職業試探從一次性體驗，升級為更精準、更個人化的適性輔導服務，協助孩子從國小階段，就逐步在升學與職涯選擇中找到最適合自己的方向。

    教育局長張明文表示，新北市自2014年設立首座職業試探暨體驗教育中心以來，累積服務突破25萬人次，並在16所國中建置職類完整的職探中心，提供各學區的國小生體驗，這次推出5大導航系統「職涯成長軌跡GPS」，進一步整合既有資源，透過數位轉型與科學分析，讓學生更精準了解自己的興趣、能力與潛在優勢，建立更清楚的選擇依據。

    張明文表示，5大導航系統包括與台灣師範大學合作研發「數位職涯探索量表」，可串接校園通APP，協助學生認識自我特質與職群傾向；「職探Call課」改由教師依教學需求主動預約班級課程，提升課程媒合效率；「職探GOGO卡」以集章獎勵方式，引導學生走進職探中心與觀光工廠參與體驗；「職探電子報」定期提供產業趨勢、課程資訊與親子共學素材；「未來職探課程」則聚焦AI、永續、醫療、航太、心理健康及自我探索六大主題，讓學生在探索中累積多元學習經驗。

    參與首波施測的國光國小學童鄭昕分享，以前只知道自己喜歡動手做，透過量表分析後，發現自己在工業類群也有潛力，系統還建議可以嘗試AI相關課程，讓自己對未來方向更有概念，不再只是憑感覺選營隊，溪洲國小老師李幸蓉也肯定「職探Call課」能有效減輕教學現場負擔，提升教學整合效果。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播