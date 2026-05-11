新北職業試探5大導航系統上線 大數據打造職涯GPS

新北市教育局整合未來職探5大導航系統，升級適性輔導。（記者翁聿煌攝）

新北市教育局11日舉辦「2030新北未來職探」記者會，宣布職業試探暨體驗教育邁入數位轉型階段，首度整合發布「職涯探索量表、職探Call課、職探GOGO卡、職探電子報、未來職探課程」5大導航系統，透過大數據分析與主動媒合機制，讓職業試探從一次性體驗，升級為更精準、更個人化的適性輔導服務，協助孩子從國小階段，就逐步在升學與職涯選擇中找到最適合自己的方向。

教育局長張明文表示，新北市自2014年設立首座職業試探暨體驗教育中心以來，累積服務突破25萬人次，並在16所國中建置職類完整的職探中心，提供各學區的國小生體驗，這次推出5大導航系統「職涯成長軌跡GPS」，進一步整合既有資源，透過數位轉型與科學分析，讓學生更精準了解自己的興趣、能力與潛在優勢，建立更清楚的選擇依據。

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張明文表示，5大導航系統包括與台灣師範大學合作研發「數位職涯探索量表」，可串接校園通APP，協助學生認識自我特質與職群傾向；「職探Call課」改由教師依教學需求主動預約班級課程，提升課程媒合效率；「職探GOGO卡」以集章獎勵方式，引導學生走進職探中心與觀光工廠參與體驗；「職探電子報」定期提供產業趨勢、課程資訊與親子共學素材；「未來職探課程」則聚焦AI、永續、醫療、航太、心理健康及自我探索六大主題，讓學生在探索中累積多元學習經驗。

參與首波施測的國光國小學童鄭昕分享，以前只知道自己喜歡動手做，透過量表分析後，發現自己在工業類群也有潛力，系統還建議可以嘗試AI相關課程，讓自己對未來方向更有概念，不再只是憑感覺選營隊，溪洲國小老師李幸蓉也肯定「職探Call課」能有效減輕教學現場負擔，提升教學整合效果。

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