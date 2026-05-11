安鼠之亂別來？「台中no鼠計畫」本周六上午全市625里同步展開清消

台中市長盧秀燕表示，本周六上午，台中市625個里將同步展開環境清消。（記者歐素美攝）

針對「台中no鼠計畫」，台中市長盧秀燕表示，本周六上午，台中市625個里將同步展開環境清消，希望能預防再預防，乾淨再乾淨，預防漢他病毒。

台中市長盧秀燕今天出席獨角仙生態公園完工祈福典禮時，針對雙北相繼出現漢他病毒感染個案，北市「鼠害」引發討論，盧秀燕表示，為防止環境的破壞，同時保護民眾，「台中no鼠計畫」已經展開，主要是避免鼠患，保護大家的健康，台中市不錯，這兩年沒有相關的疾病，就是因為沒有，所以我們要繼續保持環境的優化，避免鼠患。

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盧秀燕強調，「台中no鼠計畫」從上兩個禮拜就開始了，全台中市的環境清消，要利用這個禮六來進行，原訂上周日，因剛好碰到母親節，擔心影響民眾慶祝母親節，所以只有這個部分延到本周六舉行，本周六上午，全市625個里將同步展開，進行環境清消，希望能預防再預防，乾淨再乾淨。

她一再強調，台中市目前沒有這方面的問題，台中市整個大環境清消在過年即有進行，今年再加強，所以這周六全市同步進行環境清消，避免鼠患，維持環境的優質跟健康。

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