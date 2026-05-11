女員工扮鬼遭勒頸險喪命！ 勞檢處揪3大缺失要求停業

台北市勞動檢查處調查後發現，「邏思起子」旗艦店未採取必要預防措施、現場未實施風險評估，以及吳女未接受職業安全衛生教育訓練共3項缺失，已要求現場停止營業，並依法得處3萬元到30萬元罰鍰。（翻攝店家官網）

台北市信義區知名密室逃脫「邏思起子」旗艦店，10日晚間發生駭人工安意外。有民眾遊玩「永春醫院」為主題的恐怖遊戲，1名30歲吳姓女員工在扮演「吊死鬼」橋段試圖驚嚇玩家，不過疑似繩索操作不當，不慎遭勒脖導致窒息，當場窒息失去意識，緊急送醫搶命，目前仍在加護病房觀察中。對此，台北市勞動檢查處調查後發現，「邏思起子」旗艦店未採取必要預防措施、現場未實施風險評估，以及吳女未接受職業安全衛生教育訓練共3項缺失，已要求現場停止營業，並依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

三張犁派出所指出，昨晚間7時許接獲報案，立即派員趕赴松德路地下1樓的案發現場，到場查處後了解，吳姓女員工需配合吊繩，豈料表演時間已卻遲未現身，經現場人員發現時，吳女已失去呼吸心跳，店家立即撥打119，緊急將吳女送醫救回一命，目前仍在加護病房觀察中。

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三張犁派出所表示，吳女家屬代為對店家提出過失傷害及過失致重傷害告訴，已通知公司代表人古男、黃男到場說明完，全案詢後依涉嫌刑法過失傷害及過失致重傷罪嫌，函請台北地方檢察署偵辦。

台北市勞動檢查處主任秘書康水順指出，介入調查後，發現「邏思起子」旗艦店在本案勞工踩踏場所未採取必要預防措施，例如雙人協同作業，已違職業安全衛生設施規則第21條規定，依法得處3萬元到30萬元罰鍰。

康水順表示，現場未實施風險評估及未使吳女接受職業安全衛生教育訓練部分，已違職業安全衛生法第5條第2項及職業安全衛生教育訓練規則第17條第1項之規定，亦將依法處理。目前已要求現場停止營業，並要求雇主落實職災補償，強化現場危害風險鑒別，以保障勞工權益。

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