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    首頁 > 生活

    起薪42K！台鐵下半年招募45名司機員 簡章6月中旬公告

    2026/05/11 11:36 記者黃宜靜／台北報導
    台鐵公司今天宣布為充實第一線駕駛人力，預計於今年下半年辦理司機員招募，計畫招募45個名額。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵公司今天宣布為充實第一線駕駛人力，預計於今年下半年辦理司機員招募，計畫招募45個名額。（圖由台鐵公司提供）

    台鐵公司今天（11日）宣布為充實第一線駕駛人力，預計於今年下半年辦理司機員招募，計畫招募45個名額。甄試簡章預定於115年6月中旬正式公告，錄取人員先以從業人員第9階「技術員」身分任用，起薪約新台幣4萬2580元，通過相關考核、取得執照後，正式派任為司機員，月薪調升至約新台幣5萬280元起。

    台鐵公司表示，這次招考報名資格須年滿18歲，並具備教育部認可國內外專科以上學歷。司機員是確保列車安全運行的關鍵角色，將透過嚴謹的訓練與制度化養成，培育具備高度專業能力與紀律素養的駕駛人才。這不僅是一份穩定的工作，更是能持續精進專業、發揮職人精神的長遠職涯。

    台鐵公司指出，在薪資待遇與職涯發展方面，提供穩定且具透明度的保障制度，在培訓進用階段，錄取人員先以從業人員第9階「技術員」身分任用，起薪約新台幣4萬2580元，並展開完整的駕駛專業培訓課程。受訓人員通過各項考核，並取得交通部鐵道局核發的「國營鐵路客貨動力車駕駛執照」後，正式派任為司機員，月薪調升至約新台幣5萬280元起。

    台鐵公司說，竭誠歡迎對鐵道運輸懷抱熱忱、勇於挑戰自我並重視團隊紀律的菁英踴躍報考。更多詳細資訊、應考資格及日程安排，請於今年6月中旬密切留意台鐵公司官方網站，查詢正式甄試簡章。（https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip）

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