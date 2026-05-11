高雄啟動獨居長者訪查計畫 兩年將訪視十五萬人

區公所訪員參加教育訓練，將投入訪查工作。（高市社會局提供）

高雄市已邁入超高齡社會，獨居老人人數逐年成長，因應人口圖像轉變，高市府社會局今年攜手38區公所相關人員共同訪查獨居老人，預計2年將訪視15萬人。

社會局為強化訪查品質，特針對區公所民政體系相關工作人員、里幹事及里長等舉辦六場次訪查教育訓練，共計有38個區公所600餘人員參加，將主動針對戶籍1人居住之獨居長者進行訪查，發掘潛在需關懷對象。

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高市社會局指出，高市65歲以上單獨生活戶在戶籍資料上共有15萬5770戶，其中75歲以上長者計有6萬6000戶，預計年兩年內完成所有清查作業，對象包括65歲以上一人獨自居住之長者、65歲以上兩位長者同住或同住者無照顧能力，結合民政體系進行訪查。

經評估需關懷者，可連結社區照顧關懷據點強化社區支援網絡，即時提供鄰近的獨居長者關懷與協助。對於家庭支持薄弱、資源匱乏的獨居長者，也可依個別狀況，提供關懷訪視、電話問安、送餐服務、相關福利諮詢、轉介或安裝緊急救援裝置，強化居家安全等服務。

清查工作預計6月開始，為避免詐騙猖獗影響長者接受訪查的意願，社會局表示，里長、里幹事及社區服務網絡系統等訪查人員皆會配戴訪員證、公文，讓民眾安心受訪。如民眾發現周遭有關懷需求的獨居長者，可撥打長者關懷服務專線0800-095785。

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