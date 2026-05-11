為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    愛爾麗、光澤醫美涉偷拍 高市衛生局開專線受理申訴

    2026/05/11 10:49 記者許麗娟／高雄報導
    針對愛爾麗、光澤診所涉及偷拍案，高雄市衛生局已開設專線受理民眾陳情。（記者許麗娟攝）

    針對愛爾麗、光澤診所涉及偷拍案，高雄市衛生局已開設專線受理民眾陳情。（記者許麗娟攝）

    愛爾麗醫美集團、光澤診所爆發偵煙器藏針孔偷拍後，全台多家醫美也陸續傳出疑似偷拍情形，為維護民眾的隱私權益，高雄市衛生局特別開設「醫療隱私權益受損專線電話」，受理民眾陳情。

    高雄市衛生局指出，根據目前掌握資料，除愛爾麗診所，另有民眾於高雄市光澤診所接受醫美處置過程中，疑未經同意遭攝影像，並涉及身體隱私部位，特別呼籲曾於上述診所看診民眾，若對自身隱私或權益有遭侵害疑慮，主動與衛生局聯繫，市府將全力協助民眾維護合法權益。

    高市府表示，民眾於本市醫療機構進行醫療或美容處置過程，未經同意遭錄攝涉及身體隱私部位等高度敏感個人資料及隱私內容，事態極為嚴重，為進一步確認影響範圍、釐清案情，並保護受害民眾法律上相關權利，可聯繫高市衛生局醫療隱私權益受損專線電話07-7134000轉分機5801、5802或5803，由專人受理民眾陳情。

    針對涉案醫療機構，後續將依法持續要求其配合調查，釐清查明包括影像拍攝設備設置情形及管理流程、確認受影響當事人範圍、保全相關證據資料及設備紀錄、通知受影響民眾並協助後續法律程序、釐清療程收退費及消費爭議、要求提出改善措施及防止類似事件再度發生。

    高市府嚴正重申，任何以隱藏式設備侵害民眾隱私之行為，均嚴重違反社會信賴及醫療倫理；如涉超額收費、擅立收費項目或未妥善處理退費爭議，將依法查明並處理，絕不寬貸。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播