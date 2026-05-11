愛爾麗、光澤醫美涉偷拍 高市衛生局開專線受理申訴

針對愛爾麗、光澤診所涉及偷拍案，高雄市衛生局已開設專線受理民眾陳情。（記者許麗娟攝）

愛爾麗醫美集團、光澤診所爆發偵煙器藏針孔偷拍後，全台多家醫美也陸續傳出疑似偷拍情形，為維護民眾的隱私權益，高雄市衛生局特別開設「醫療隱私權益受損專線電話」，受理民眾陳情。

高雄市衛生局指出，根據目前掌握資料，除愛爾麗診所，另有民眾於高雄市光澤診所接受醫美處置過程中，疑未經同意遭攝影像，並涉及身體隱私部位，特別呼籲曾於上述診所看診民眾，若對自身隱私或權益有遭侵害疑慮，主動與衛生局聯繫，市府將全力協助民眾維護合法權益。

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高市府表示，民眾於本市醫療機構進行醫療或美容處置過程，未經同意遭錄攝涉及身體隱私部位等高度敏感個人資料及隱私內容，事態極為嚴重，為進一步確認影響範圍、釐清案情，並保護受害民眾法律上相關權利，可聯繫高市衛生局醫療隱私權益受損專線電話07-7134000轉分機5801、5802或5803，由專人受理民眾陳情。

針對涉案醫療機構，後續將依法持續要求其配合調查，釐清查明包括影像拍攝設備設置情形及管理流程、確認受影響當事人範圍、保全相關證據資料及設備紀錄、通知受影響民眾並協助後續法律程序、釐清療程收退費及消費爭議、要求提出改善措施及防止類似事件再度發生。

高市府嚴正重申，任何以隱藏式設備侵害民眾隱私之行為，均嚴重違反社會信賴及醫療倫理；如涉超額收費、擅立收費項目或未妥善處理退費爭議，將依法查明並處理，絕不寬貸。

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