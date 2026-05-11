澎湖縣務會議 表揚模範勞工、廉潔楷模及績優選手團隊

澎湖縣副縣長林皆興，縣務會議表揚績優運動選手。（澎湖縣政府提供）

澎湖縣副縣長林皆興今（11）日在縣務會議中，表揚榮獲模範勞工、廉潔楷模，以及在全國體育競賽與學校午餐大賽表現優異的選手、教練及團隊，感謝他們為澎湖爭取榮耀。

林皆興表示，澎湖各項表現優異，在公務、體育表現及美食競賽方面，看到澎湖囡仔在全國賽事中屢創佳績，令人感動與驕傲，無論是桌球、田徑或木球等項目，展現「運動島嶼」的精神。馬公國小午膳團隊結合澎湖在地特色農漁產，榮獲台灣學校午餐大賽肯定，實至名歸。

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頒獎名單：陳仁傑榮獲「全國模範勞工」、公共車船管理處「模範勞工」：高富珊、劉玉翰、余勝耀、王奕荃、洪長進、陳麒麟、李明雄、呂宏致、許文東、陳睿哲、曾家津、陳秀敏。「廉潔楷模」：旅遊處科員胡嘉元、財政處科員徐舒晴、書記蔡幸妙。

石泉國小選手賴柏綸、周宜德及馬公國中教練許凱翔，榮獲「自由盃國小組個人桌球錦標賽-男生雙打12歲組」第2名。

文澳國小選手李庭妤、呂紫妍、吳苡瑄、葉芯妍及教練葉東宜、張朝舜、夏振凱，榮獲「自由盃國小組團體桌球錦標賽-女生11歲組」第3名。「全國中等學校運動會」獲獎同學：田徑高女組5000公尺競走第7名：澎水高職選手歐羽欣及湖西國中教練盧宗星；木球國女組球道賽團體組第7名：馬公國中學生朱詠涵、陳玥翎、陳棋鈺、陳詩涵、陳遵羽及文澳國小教練吳長達；馬公國小專案經理人陳玨涵及葉雪花女士，榮獲「第9屆台灣午餐大賽-發表組」特優。

馬公國小午餐團隊全國表現比賽優異，獲得頒獎表揚。（澎湖縣政府提供）

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