正港台灣原生種！生多所攜手海大、嘉大 證明噶瑪蘭青鱂非中華青鱂

噶瑪蘭青鱂雄魚。（圖由陳義雄團隊拍攝，生多所提供）

分布於台灣北部、總被認為是中國廣布種「中華青鱂」，在農業部生物多樣性研究所、海洋大學、嘉義大學團隊多年合作努力下，發現事實上是演化獨立、具獨特型態的台灣原生魚種的世界新種淡水魚「噶瑪蘭青鱂」，該發現解開百年來的分類謎團。

生物多樣性研究所助理研究員葉明峰與海大教授陳義雄、嘉義教授賴弘智團隊合作野外調查，終於確認過去長期被學界認為是「日本青鱂（Oryzias latipes）」或「中華青鱂（Oryzias sinensis）」的台灣青鱂魚，事實上是「噶瑪蘭青鱂（Oryzias cabaranensis）」，團隊取得來自中國雲南昆明的中華青鱂珍貴地模標本（topotype）進行比對，證實存在於台灣北部的台灣青鱂魚是世界的新淡水魚種。

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生多所表示，該成果不僅修正東亞青鱂類群的分類認知，對台灣原生魚類的生物多樣性研究與流域藍綠網絡保育更具有關鍵的科學價值，也解開台灣青鱂魚的百年分類謎團。

生多所指出，因這次比對的標本是採集自宜蘭國家及重要濕地雙連埤，為彰顯發現地與歷史文化淵源，因此以宜蘭的古地名「噶瑪蘭」作為種小名，中文名則定為「噶瑪蘭青鱂」。

噶瑪蘭青鱂是青鱂屬（Oryzias）的小型淡水魚類，最大體長約3公分，魚體呈半透明的淺乳黃色，體側中央有一條明顯的黑色點狀縱紋，眼睛呈迷人的淺藍色，葉明峰表示，「噶瑪蘭青鱂」雄魚在背部形狀上，缺乏中華青鱂特有的明顯隆起，且在脊椎骨數目（主要為29枚，少於中華青鱂的31枚）及背鰭起點對應臀鰭的相對位置上，都有穩定的鑑別特徵，證實台灣北部的族群是演化上獨立的台灣原生新種。

目前噶瑪蘭青鱂的在北台灣的棲地面臨嚴峻挑戰，生多所表示，將建議相關單位將噶瑪蘭青鱂納入淡水魚類監測與保育的評估體系。

該發現已發表在國際知名動物分類學期刊《Zootaxa》。

噶瑪蘭青鱂雌魚。（圖由陳義雄團隊拍攝，生多所提供）

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