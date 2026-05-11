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    首頁 > 生活

    台東智慧停車新制引民怨 縣府允評估不開罰期限延至年底

    2026/05/11 10:40 記者黃明堂／台東報導
    台東市智慧停車今年實施以來，飽受擾民批判。（記者黃明堂攝）

    台東市智慧停車今年實施以來，飽受擾民批判。（記者黃明堂攝）

    台東市停車管理進入智慧化時代，但系統銜接引發的民怨持續升溫。台東縣議員簡維國近日在議會質詢中，直指新廠商承攬台東停車業務後，由於系統轉換與智慧停車格的推行，導致民眾生活不便，要求交通處正視問題並督促廠商限期改善，並將不催繳、不開罰期限從六月底延到年底，處長劉俊毅表示，至少應催繳，讓民眾知道未繳，至於不開罰則要再研議。

    簡維國指出，目前台東市區包括路外停車場、路邊停車格，皆已交由城市車旅經營。然而，自廠商更換以來，地方上對於智慧停車管理系統的反應劇烈，尤其是對於高齡長者而言，無紙化開單與智慧化的操作模式極其不友善。簡維國強調，台東有1/5的人口超過65歲，這些長輩不熟悉智慧手機，強行推動智慧停車格已造成許多家庭的困擾。

    針對智慧停車引發的混亂，交通處長在答詢時坦言，去年至今正值停車系統更換的交替期，業務銜接上的確出現「紊亂期」。他進一步解釋，廠商推行智慧停車格主要是為了補足開單員人力短缺的困境，並期許能透過無紙化達成精準收費。

    面對議員的強力質詢，交通處長劉俊毅承諾，已嚴格要求城市車旅在今年7月以前補足相關的宣導措施與配套服務。為了緩解民眾對新制的不適應，7月前針對智慧停車所產生的催繳滯納金將暫緩徵收，給予大眾適應期。此外，目前與兩大超商的系統對接已完成，不便使用手機的長輩可直接前往超商報車號查詢繳費。

    簡維國最後呼籲，交通處身為監督機關，不應只看智慧化的便利性，更應考慮到台東在地的人文與社會結構，落實法制面管理，確保新的停車制度是便民而非擾民。

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