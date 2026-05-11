全球4月爆熱！ 氣象專家示警「今年秋季預計還有破紀錄高溫」

氣象專家林得恩指出，今年4月高溫頻破紀錄，且秋季預計將再有破紀錄高溫。（資料照）

中央氣象署預報，今天（11日）東半部地區、恆春半島轉為有局部短暫陣雨或局部雷雨，北部地區亦有零星短暫陣雨。國立台灣大學大氣科學博士林得恩指出，今年4月的高溫頻頻破記錄，且「爆熱」還沒結束，今年秋季預計將再有破紀錄高溫。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，根據最新統計資料顯示，今年4月是全球陸地和海洋有史以來最熱的月份之一，極地以外海洋的海面溫度創下有史以來第二高的紀錄。在全球範圍內，今年4月也是有紀錄以來第三溫暖的4月，平均氣溫要比工業化前水準高出1.43度。

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林得恩表示，海洋表面溫度是衡量地球吸收過剩熱量最清晰的指標之一。根據政府間氣候變遷專門委員會（IPCC）的數據，自1970年以來，全球海洋吸收了溫室氣體排放所吸收的過剩熱量，達90%以上。海洋溫度升高會加劇風暴強度，破壞海洋生態系統，並擾亂全球氣候模式。

他說，歐洲中期天氣預報中心（ECMWF）研究也顯示，今年4月的數據顯示「全球持續暖化的明顯訊號」。海面溫度接近歷史最高水準，海洋熱浪範圍廣泛，北極海冰面積遠低於平均水準，歐洲的氣溫和降雨量也出現了顯著差異。

林得恩補充，令人擔憂的是，歐洲中期天氣預報中心的預測還進一步指出，到了今年秋季，赤道附近中太平洋的海面溫度可能會比同時期的氣候平均值還要高出3度，如果成真，這將會是「破記錄的破紀錄」。

林得恩指出，今年4月的高溫頻頻破紀錄。（圖擷自林老師氣象站臉書）

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