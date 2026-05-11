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    首頁 > 生活

    客製設計專屬的紛紅公仔 中醫大新竹附醫26位優良護理師好驚喜！

    2026/05/11 10:24 記者廖雪茹／新竹報導
    護理部發揮創意，為26位優良護理師量身打造專屬的粉紅公仔，讓獲獎護理師備感榮耀！（中醫大新竹附醫提供）

    護理部發揮創意，為26位優良護理師量身打造專屬的粉紅公仔，讓獲獎護理師備感榮耀！（中醫大新竹附醫提供）

    慶祝國際護師節，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「從愛出發，護心義賣」系列活動，不僅募得逾千件愛心物資，還搭配白沙屯媽祖駐駕新豐池和宮，貼心分送結緣品祝福信眾；更爆驚喜的是，該院護理部發揮創意，為26位優良護理師量身打造專屬的粉紅公仔，讓獲獎護理師備感榮耀！

    院長陳自諒向長年堅守第一線的護理人員致上最高敬意，肯定護理師「是醫院最大的資本」，並期許護理師精進專業，將愛傳遞，維持醫療品質，守護在地鄉親健康，彰顯護理師的價值。

    護理部主任張鳳媛指出，感謝院方提供完善的醫療環境與制度支持，目前護病比皆符合衛生福利部規範，讓同仁能在安全與專業兼顧的環境中發揮所長。今年特別規劃「從愛出發，護心義賣」，由醫護、醫技及行政同仁共同響應，捐贈超過1000件愛心物資，義賣所得將全數捐贈予仁愛基金會。

    此外，響應「桃竹苗三神合境海陸巡安賜福」宗教盛事，護理師們主動籌資、準備物資，設計並包裝象徵「馬上健康、馬上幸福」的馬造型結緣品，走入地方，將祝福送給每一位信眾，「媽祖走到哪裡，我們就把祝福送到哪裡」！

    今年護師節最大亮點，護理部發揮創意，依26位優良護理師量個人特質，客製設計專屬的公仔卡，搭配粉紅色系精緻包裝，象徵溫柔、堅韌與愛的力量。粉紅公仔一亮相即「卡」爆全場，讓獲獎的護理師滿滿驚喜。院長陳自諒、副院長林金龍、內科部長林圀宏致贈康乃馨給護理師，祝福國際護師節快樂、母親節快樂。

    院方公布今年國際護師節表揚名單：蔡佳璇、宋敏綺、鄭凱瑄、陳俐婷、謝宜娟、蕭君庭、王靖慈、羅語喬、李妮、羅蕙珺、陳忻安、李佩璇、江昀芳、邱馨葦、戴欣怡、董文琳、黃美芳、陳秀芬、吳欣瑀、李宛庭、王惠珍、林芷妤、謝佩璇、蔡佳玲、徐翠君、陳怡瑄。

    中醫大新竹附醫院長陳自諒（右3）向長年堅守第一線的護理人員致上最高敬意，肯定護理師「是醫院最大的資本」。（中醫大新竹附醫提供）

    中醫大新竹附醫院長陳自諒（右3）向長年堅守第一線的護理人員致上最高敬意，肯定護理師「是醫院最大的資本」。（中醫大新竹附醫提供）

    慶祝國際護師節，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「從愛出發，護心義賣」系列活動。（中醫大新竹附醫提供）

    慶祝國際護師節，中國醫藥大學新竹附設醫院舉辦「從愛出發，護心義賣」系列活動。（中醫大新竹附醫提供）

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