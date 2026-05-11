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    首頁 > 生活

    新北推行人友善區 板橋忠孝國中周邊事故降6成

    2026/05/11 10:20 記者賴筱桐／新北報導
    新北市推動行人友善區，其中板橋區忠孝國中與後埔國小周邊實施後，事故件數下降6成。（記者賴筱桐攝）

    新北市推動行人友善區，其中板橋區忠孝國中與後埔國小周邊實施後，事故件數下降6成。（記者賴筱桐攝）

    新北市近年建構「行人友善區」，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造人本交通環境，其中板橋區忠孝國中與後埔國小周邊街廓實施後，行車平均速度下降14%、事故件數下降約60%，今年1月起納入蘆洲區空中大學與蘆洲國小學區推動。

    新北市長侯友宜今（11）日主持5月份道路交通安全會報表示，市府透過工程改善、科技執法及交通安全宣導，降低事故發生，並積極推動人本交通環境建設，從通學、通勤到散步休憩，全面改善行人空間。他強調，交通安全沒有終點，市府將秉持「以人為本」精神，朝向「零死亡」願景努力，打造「走得安心、住得放心」的宜居城市。

    交通局專門委員林昭賢報告指出，市府依循中央「行人交通安全設施推動計畫」，以捷運場站、校園周邊、高齡友善空間及易肇事路口為重點改善對象，推動捷運站周邊人行環境改善、通學步道建置及交通寧靜區規劃，並完成47處街廓改善工程，同時導入無人機空拍及AI影像辨識技術，分析路口潛在風險，搭配事故資料視覺化分析，優先改善重大肇事路口，提升步行安全與環境品質。

    林昭賢表示，新北市積極推動「行人友善區」，以學校、醫院、公園及車站等人潮密集區域為優先，透過降速、行人優先設施及步行空間串聯，打造以行人為核心的生活環境。其中，板橋區忠孝國中與後埔國小街廓實施後，行車平均速度下降14%、事故件數下降約60%，民眾支持度達80%。

    林昭賢說，今年1月針對蘆洲空中大學與蘆洲國小周邊街廓實施「行人友善區」，鋪設彩色鋪面、增設標誌，轉角設置行人停等空間，增設標線型人行道與交通桿阻隔，並設置減速丘，民眾反映實施降速後，車流速度明顯變慢，接送孩子或過馬路時更有安全感。

    新北市政府今天舉行道安會報，由市長侯友宜（中）主持。（記者賴筱桐攝）

    新北市政府今天舉行道安會報，由市長侯友宜（中）主持。（記者賴筱桐攝）

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