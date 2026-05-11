教育部原住民學生才藝優秀獎學金 累計近4000人受惠

教育部發放原住民學生才藝優秀獎學金，累計近4000人受惠。圖為國立台東高商原住民族舞蹈團屢屢獲獎。（圖由教育部提供）

教育部統計，自2018年起推動高級中等以下學校原住民學生才藝優秀獎學金以來，已有3858名學生受惠，補助總金額超過2047萬元。教育部今（11）日表示，希望透過獎學金制度，鼓勵原住民學生在音樂、舞蹈、體育、科學及族語等不同領域發展多元能力，而不只以學科成績作為唯一標準。

教育部國教署組長孫旻儀說明，114學年度第2學期「原住民學生才藝優秀獎學金」目前已開放申請至5月15日止，凡具原住民身分、並在全國性才藝競賽中獲獎的學生，都可向學校提出申請。

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孫旻儀表示，過去外界對原住民教育常聚焦升學與補救教學，但近年教育政策逐漸強調「多元展能」，希望學生能在文化、藝術、體育及技藝等不同面向被看見。尤其不少原住民學生在音樂、舞蹈、棒球、田徑及族語競賽中表現亮眼，也成為推動獎勵制度的重要原因。

根據規定，個人賽特殊才藝優秀獎學金，包括語文、科學、創意競賽、音樂、美術、舞蹈、體育及技藝等項目，最高每學期可補助1萬元；若為團體競賽前3名，每人每學期最高可補助5000元。

孫旻儀指出，申請資格須為參加教育部或國教署舉辦的全國性競賽並獲獎，期盼透過制度鼓勵學生持續投入專長發展，也減輕部分家庭參與培訓與比賽的經濟負擔。

教育部近年推動原住民族教育，除獎學金外，也包括原民實驗教育、族語教育、文化課程及升學支持等，希望讓學生能兼顧文化認同與多元學習發展。孫旻儀強調，將持續透過獎勵與資源支持，鼓勵原住民學生發揮潛能，讓孩子不論在學術、藝術或體育領域，都有被看見與發光的機會。

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