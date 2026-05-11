台東7億停五停車場陷停工僵局 議員示警恐又淪成錢坑

台東縣議員張國洲（左）今天針對停五工程爭議批評縣府建設處長蔡勝雄（右後）及交通處長劉俊毅（右前）。（記者黃明堂翻攝）

台東縣府花費7億興建「停五」立體停車場，縣議員張國洲在質詢中發出重砲警告。他指出，這項總經費高達7億元的重大公共建設，原定於今年5月完工，以支應大型博覽會及波浪屋周邊觀光人潮的停車需求，如今卻因種種缺失停擺，恐將步上台東焚化廠、廚餘廠的後塵，成為台東另一項深陷爭議與訴訟泥淖的公共工程錢坑。

張國洲強調，這並非單純的工程延宕，而是由審計部的小職員在查核中揪出的多項結構性問題。審計部提出多項糾正缺失，包括該工程的耐震安全性能存疑、鋼構協力廠商不具承作資格、工料缺貨、車輛進出動線仰賴新生路單一道路恐致交通癱瘓等。張國洲痛批，這些由審計專業單位提出的嚴重警告，縣府竟以公式化的回覆敷衍塞責。

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在與建設處長蔡勝雄及交通處長劉俊毅的對質中，張國洲對縣府的風險控管能力表達強烈懷疑。他提到，目前廠商以履約爭議為由提出仲裁，若縣府在訴訟中失利，以每日高達50多萬元的違約金計算，一個月便會累積上千萬元的損失。他質疑，當年焚化廠與回收場的爭議已讓台東付出巨大代價，為何在停五停車場案中，縣府依然重蹈覆轍？

此外，張國洲也為周邊商圈受害者發聲。他指出，停車場工地的圍籬已長期導致附近店家，如麥當勞等商鋪生意受創。他要求交通處與建設處必須正視審計部的糾正報告，不能再以業務交接為藉口迴避責任，必須在會後針對結構安全性、賠償機制及完工進度給出具體交代，避免這項原欲帶動觀光、改善停車問題的「重大標案」，最終淪為耗損公帑的錢坑。

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