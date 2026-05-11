宜蘭童玩節早鳥票開賣了！全國中小學生只要100元

2026宜蘭國際童玩藝術節7月4至8月16日登場，圖為往年活動照。（資料照）

2026宜蘭國際童玩藝術節7月4日至8月16日在冬山河親水公園登場，宜蘭縣政府推出的童玩護照備受歡迎，今日正式開賣，而且早鳥票只要100元。縣府表示，宜蘭縣民及全國國中小學生在6月21日前申辦童玩護照，早鳥優惠100元，活動期間持童玩護照可不限次數入園。

縣府指出，在童玩節活動期間申辦童玩護照，價格為宜蘭縣民400元、非宜蘭縣籍民眾500元，宜蘭縣籍國中小學生200元，非縣籍國中小學生400元，縣府為了嘉惠全國學生與民眾，特別推出在童玩護照預售期間，都可以享有不等的折扣的購票優惠。

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全國國中小學生（100年9月1日至109年6月30日出生者）及身分證號碼開頭為G或設籍於宜蘭的縣民，早鳥優惠價只要100元，縣籍學生可省100元，縣民與外縣市學生更可省下300元，真的是超優惠，而非宜蘭縣籍民眾也只要400元。

縣府表示，優惠期自5月11日至6月21日止，請至「2026宜蘭國際童玩藝術節」童玩護照網站申辦，網址https://passport.yicfff.tw/，申辦資訊及相關問題可洽詢聯絡電話（03）9577440分機223林先生或聯繫童玩護照LINE線上客服諮詢。

今年童玩護照的票價資訊。（宜蘭縣政府提供）

童玩護照範本。（宜蘭縣政府提供）

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