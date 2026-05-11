高齡與精神疾病族群成詐騙高風險 監護與輔助宣告為重要防線

預防高齡與精神疾病族群成詐騙高風險，「監護宣告」與「輔助宣告」制度，可提供不同程度的保護機制。（記者許麗娟攝）

近年詐騙案件層出不窮，高雄市立凱旋醫院發現，在臨床與司法精神鑑定實務中觀察到，高齡者與部分精神疾病患者，因認知功能或判斷能力受影響，已成為詐騙高風險族群之一，提醒「監護宣告」與「輔助宣告」制度，有助提供不同程度的保護機制。

高雄市立凱旋醫院司法精神科醫師林詩韻表示，失智症、思覺失調症、雙極性情感障礙、智能障礙或其他影響認知與判斷能力的狀況，可能在面對契約簽署、金錢處理或重大生活決策時，無法充分理解資訊或評估風險。在詐騙手法高度精緻化的當代，更容易被有心人士利用，導致財產損失甚至觸法。

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為因應此類風險，我國法律設有「監護宣告」與「輔助宣告」制度，結合司法與精神醫療專業，提供不同程度的保護機制。林詩韻說明，監護宣告主要適用於決策能力顯著受損者，由監護人依法代為處理重要法律與財務事務；而輔助宣告則適用於部分能力受限者，由輔助人協助特定法律行為，例如不動產處分或重大金錢決策等。

在制度運作中，精神鑑定扮演關鍵角色。林詩韻指出，鑑定重點不僅是診斷疾病，更重要的是評估個案的「決策能力」，醫師會透過臨床訪談、病史分析及功能評估，整合認知功能、現實判斷能力、衝動控制與日常生活能力等面向，提供法院具體且專業的判斷依據。

林詩韻醫師也提醒，是否聲請監護或輔助宣告，需經過審慎評估，並非所有精神疾病或高齡者皆需要進入此類制度。實務上會考量個案能力是否可逆、家庭與社會支持系統是否足夠，以及實際風險程度等因素，以避免過度限制個案權利。同時，適當的法律與醫療介入，也有助於預防後續更大的經濟損失與社會成本。

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