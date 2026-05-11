中配丈夫自爆進口黑心不鏽鋼餐具！律師：別再買夜市、淘寶貨

中配丈夫「肖恩」自爆曾進口工業級不鏽鋼湯匙來台打價格戰，深受夜市及菜市場攤販歡迎。（本報合成，擷取自@shawnzhaozheng/IG）

中國近日爆發不鏽鋼餐具造假爭議，許多標榜「食品級 304」的產品實為工業廢鐵。律師林智群引述一名中配丈夫「肖恩」的影片，肖恩坦言曾引進大量低價湯匙來台打價格戰，而這些產品多流入夜市、菜市場，甚至被包裝成「環保餐具」販售。

林智群今天在Threads發文表示，最近中國爆發不鏽鋼餐具造假問題，一堆標榜「食品級304不鏽鋼」的產品，卻是不合格的工業廢鐵或高錳鋼製作而成，如果貪小便宜買這種餐具，在吃東西的過程裡面，就可能有重金屬溶出。

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林智群指出，中配先生「肖恩」拍影片表示，自己曾經進了很多湯匙到台灣，打價格戰打很兇，當然都是工業垃圾。肖恩在影片中提到，夜市跟菜市場攤販最喜歡批發這些「不鏽鋼湯匙」，因為低價，產品稍微包裝一下就變成環保餐具，他甚至嘲諷地說，前陣子台灣很流行出門帶環保餐具，「你還不如用那種一次性筷子」。

林智群示警，曾有網友分享5歲小孩莫名腳痛一年、求診30多位醫生，最後才發現是餐具重金屬超標導致中毒。他建議家長盡量避開淘寶貨或來源不明的廉價餐具，並提到初步可用磁鐵測試，304或316不鏽鋼通常為無磁性或弱磁性，若有強磁性則可能是工業用鋼，「吃飯的餐具是每天在使用，挑錯了，對身體影響很大，不要省這種錢。」

與此同時，肖恩的影片也在Threads 引發熱議，不少網友痛批：「就說繼續買便宜的中國貨，省下來的錢之後都變醫療費」、「都不知道禍害多少人了，出貨的跟進貨的都是垃圾，不會良心不安嗎？！」

也有專業網友提醒，磁鐵並非判斷不鏽鋼等級的絕對標準，最保險的做法是選擇有清楚標示、商譽良好的品牌貨，並避開蝦皮或五金行標示不明的廉價中國製品。

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