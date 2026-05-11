為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    4醫美集團院所涉偷拍 石崇良：應採最嚴厲處分

    2026/05/11 09:52 記者林志怡／台北報導
    石崇良強調，近期涉及偷拍的醫美院所做法不可取，也應採取最嚴厲處分。（記者田裕華攝）

    石崇良強調，近期涉及偷拍的醫美院所做法不可取，也應採取最嚴厲處分。（記者田裕華攝）

    近期愛爾麗醫美集團旗下診所爆出偷拍疑雲，聖宜、研醫明、光澤等醫美診所也陸續被發現有違規裝設監視器的情況，衛福部長石崇良說，目前已知有4個醫美集團旗下院所涉及相關事件，他也強調此類院所的做法不可取，也應採取最嚴厲處分，後續醫事司也會要求各院所落實相關隱私保護指引。

    石崇良表示，近期部分醫美診所不當裝設攝錄影機，經清查迄今，相關院所屬於4個醫美集團，分布於全國多個縣市，衛福部已陸續要求地方衛生局進行盤查，也務必對此類不可取的行為採取最嚴厲的處分，依法該要求停業，就應採取停業處分。

    然而，近期爭議也引發醫療院所對於裝設攝錄影機的不安，石崇良強調，醫療院所的走道、大廳等公共區域設置攝錄影機多是為了確保醫病安全，只要不是對特定人士錄影，就沒有特別要求告知同意，比如車站、捷運等公共空間也都有裝設攝錄影機，但並沒有特別的告知同意程序。

    石崇良強調，對於診間等涉及患者隱私的區域，若要進行攝錄影、錄音等，均須確認患者知情且同意，過去衛福部也透過「醫療機構醫療隱私維護規範」等指引約束醫療院所，除嚴查嚴懲這次案件中的違規院所外，後續醫事司也會要求其他醫療機構確實落實指引內容。

    此外，石崇良指出，近期不當設置攝錄影器材的院所不當洩漏病人資料，已違法「醫療法」第72條，依據同法第108條可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，或廢止其開業執照。

    石崇良提到，依據這次案件內的實際情況，相關院所也可能違反「個人資料保護法」中的特種個資不當收集。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播