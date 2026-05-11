4醫美集團院所涉偷拍 石崇良：應採最嚴厲處分

石崇良強調，近期涉及偷拍的醫美院所做法不可取，也應採取最嚴厲處分。（記者田裕華攝）

近期愛爾麗醫美集團旗下診所爆出偷拍疑雲，聖宜、研醫明、光澤等醫美診所也陸續被發現有違規裝設監視器的情況，衛福部長石崇良說，目前已知有4個醫美集團旗下院所涉及相關事件，他也強調此類院所的做法不可取，也應採取最嚴厲處分，後續醫事司也會要求各院所落實相關隱私保護指引。

石崇良表示，近期部分醫美診所不當裝設攝錄影機，經清查迄今，相關院所屬於4個醫美集團，分布於全國多個縣市，衛福部已陸續要求地方衛生局進行盤查，也務必對此類不可取的行為採取最嚴厲的處分，依法該要求停業，就應採取停業處分。

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然而，近期爭議也引發醫療院所對於裝設攝錄影機的不安，石崇良強調，醫療院所的走道、大廳等公共區域設置攝錄影機多是為了確保醫病安全，只要不是對特定人士錄影，就沒有特別要求告知同意，比如車站、捷運等公共空間也都有裝設攝錄影機，但並沒有特別的告知同意程序。

石崇良強調，對於診間等涉及患者隱私的區域，若要進行攝錄影、錄音等，均須確認患者知情且同意，過去衛福部也透過「醫療機構醫療隱私維護規範」等指引約束醫療院所，除嚴查嚴懲這次案件中的違規院所外，後續醫事司也會要求其他醫療機構確實落實指引內容。

此外，石崇良指出，近期不當設置攝錄影器材的院所不當洩漏病人資料，已違法「醫療法」第72條，依據同法第108條可處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得按其情節就違反規定之診療科別、服務項目或其全部或一部之門診、住院業務，處1個月以上、1年以下停業處分，或廢止其開業執照。

石崇良提到，依據這次案件內的實際情況，相關院所也可能違反「個人資料保護法」中的特種個資不當收集。

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