認養新北長照動物 享終身免費醫療照護支持

因誤觸捕獸陷阱而受傷的犬隻「蛋黃」，目前安置在瑞芳動物之家。（圖由新北市動保處提供）

1隻犬隻「蛋黃」去年底疑似2度誤中俗稱「山豬吊」捕獸陷阱，導致雙腳嚴重受損，進行右前肢截肢及左前肢斷肢手術，經長時間照護，目前狀況穩定，安置在新北市瑞芳動物之家，認養人將享有動保處轄下毛寶貝醫療中心或動物之家終身免費醫療照護支援。

「蛋黃」為1至2歲的公犬，因一身亮麗黃色毛髮與溫暖個性而得名，牠剛到動物之家時，因遭遇重大創傷且歷經多次受困經驗，對人類高度警戒，在志工與工作人員耐心陪伴下，逐漸卸下心防，重新建立對環境與人類的信任，如今牠不僅主動與人互動，見到熟悉的人也會開心搖尾，展現親人的一面。

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瑞芳動物之家志工隊長承希分享說，「蛋黃」生活習慣良好、個性溫馴，能適應規律作息，放風時可自行如廁，在籠舍內多半安靜休息。雖因雙前肢受損，行動方式與一般犬隻不同，可緩慢行走，在適當環境與支持下，仍能維持良好生活品質，是適合陪伴家庭的犬隻。

動保處處長楊淑方表示，為協助像「蛋黃」這類需長期照護的動物順利進入家庭，動保處推出長照動物認養支持措施，認養人可獲得「新北市動物之家犬貓回春雙響炮」輔具、犬隻訓練等活動優惠，還有「新北認養成犬入新厝送6好禮」，包含飼料、寵物專用碗、胸背、雨衣、睡墊、胸背等，並享有終身醫療照護支持，大幅減輕飼主負擔。

楊淑方指出，認養不只是給予動物一個家，更是一份長期承諾，傷殘或高齡動物雖然身體有缺憾，但往往更加成熟穩定，是溫暖貼心的陪伴者。期盼透過制度化的醫療支持，市府與民間攜手合作，降低特殊動物認養的門檻，讓更多毛寶貝有機會尋得溫暖的家。

新北市動保處推出長照動物認養支持措施，認養人可獲得輔具、犬隻訓練等活動優惠，並享有終身醫療免費照護。（圖由新北市動保處提供）

「蛋黃」經瑞芳動物之家照護，重新建立環境與人類的信任，牠與志工一起做日光浴。（圖由新北市動保處提供）

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