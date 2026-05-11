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    首頁 > 生活

    畢業前的美麗回憶 餐旅生親製愛心便當助弱

    2026/05/11 09:41 記者吳俊鋒／台南報導
    嘉藥餐旅系畢業生團隊合力製作了200分愛心便當，送往教養院，關懷弱勢。（嘉南藥理大學提供）

    嘉藥餐旅系畢業生團隊合力製作了200分愛心便當，送往教養院，關懷弱勢。（嘉南藥理大學提供）

    又到鳳凰花開季節，嘉南藥理大學餐旅管理系應屆生結合公益形式，展現畢業專題成果，製作200份專為高齡長輩與身心障礙者設計的愛心便當，送往鄰近的教養院，以實際行動關懷弱勢，為自己留下溫馨又美麗的校園回憶。

    餐旅系主任戴揚飛表示，為了讓餐點更貼近使用者需求，畢業生團隊專程造訪院區，考量到長輩與特殊學員在咀嚼、吞嚥上的困難，因此以「軟嫩好入口、營養均衡」為核心理念來設計菜單。

    戴揚飛說，愛心便當的菜色兼顧美味與健康，包含日式綜合炊飯、紙包檸香魚、軟爛入味滷排骨、黃金玉子燒、番茄炒蛋與絲瓜蛤蜊等，涵蓋蛋白質、膳食纖維與多種營養元素，讓院友享用不同於日常的精緻餐點。

    「嘉倍溫馨、餐旅傳愛」的送餐活動，親自送往鄰近的龍崎教養院與五甲教養院，畢業生團隊都認為比完成學分更令人感動。戴揚飛強調，愛心送餐其實是畢業專題成果展現的一環，體現嘉藥學子們踏入職場前，以實際行動對社會最誠摯的回饋。

    畢業生團隊針對高齡長輩與身心障礙者的需求，設計愛心便當的菜色。（嘉南藥理大學提供）

    畢業生團隊針對高齡長輩與身心障礙者的需求，設計愛心便當的菜色。（嘉南藥理大學提供）

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