注意改道！北市「皮鞋街」換壓花鋪面 管制２個月

台北市知名的「皮鞋街」沅陵街，將於5月12日至7月9日進行全線鋪面更新工程。（台北市新工處提供）

台北市知名的「皮鞋街」沅陵街，明（12）天起到7月9日要進行全線鋪面更新工程，引進「混凝土壓花地坪」取代傳統磚面，讓地坪具備更高的耐久性與平整度，能有效降低後續維護頻率；考量周邊活動與人潮，規劃每日上午9時至下午5時施工，施工期間全線封閉管制，民眾若要前往城中市場，須改道通行。

新建工程處工務科科長高銘伸表示，沅陵街聯結博愛路與重慶南路1段，鄰近台北車站及西門町，是相當具有代表性的特色商圈，也是城中市場的重要進出通道。但現有人行道磚鋪面已使用多年，路面老舊且多處有修補痕跡，為提升商圈通行品質並優化當地市容，將針對全長約155公尺的路段進行全面翻新。

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高銘伸強調，工程將引進「混凝土壓花地坪」取代傳統磚面。壓花地坪具備更高的耐久性與平整度，能有效降低後續維護頻率，圖騰設計將會與商圈特色結合，強化整體商圈的環境質感。

城西工務所主任詹鎧逸說明，工程總鋪設面積約1100平方公尺，施工程序將先進行溝蓋更新，隨後辦理舊有磚面打除及混凝土壓花地坪鋪設。考量周邊商務活動與城中市場的人潮，規劃每日上午9時至下午5時施工，施工期間沅陵街全線封閉。

新工處提醒車輛改道，原行經沅陵街的車輛，改由博愛路或重慶南路1段，銜接周邊道路如漢口街1段、寶慶路等繞行；博愛路、重慶南路等重要路口配置交通指揮人員引導；施工單位將視現場進度，適時調整作業動線，盡可能降低對店家的影響。

台北市知名的「皮鞋街」沅陵街，將於5月12日至7月9日進行全線鋪面更新工程。（台北市新工處提供）

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