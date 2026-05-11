陳玉鳳上午赴監察院陳情控瀆職 石崇良回應了

立法院社福及衛環委員會審查中華民國115年度中央政府總預算案關於衛生福利部主管預算；以及舉行「空氣污染防制法」公聽會，衛福部長石崇良列席備詢，會前並先接受媒體聯訪。（記者田裕華攝）

三班護病比上週五正式納入「醫療法」，並規劃於2028年5月正式上路，但護理團體不滿時程安排，台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳將於今日9時30分赴監察院告發衛福部長石崇良「瀆職」。石崇良說，上週與護理團體會面時，曾有團體代表說要告他，他以「好，我接受」回應，今日不再就告發一事回應。

立法院日前三讀通過「醫療法」部分條文修正草案，正式將「三班護病比」入法，並明文規定醫院急性一般病床三班護病比比例由中央主管機關斟酌病人安全之維護及勞動權益保障定之，每3年定期檢討一次，必要時應調整，首次三班護病比標準以2024年3月施行的三班護病比為準。

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然而，護理團體指控，石崇良接見護理團體代表時，曾承諾將於116年12月入法，陳玉鳳並放話將前往監察院陳情，並向地檢署提告石瀆職、圖利資方，另外傳石崇良面對護理人員抗議，曾反嗆「歡迎你們去告我」，引發輿論不滿。

今日石崇良出席立法院衛環委員會前還原相關經過，他表示，對於外傳他曾反嗆護理團體代表的說法，他也感到很錯愕，並直言「我也不太相信我會這樣子講話」，經調閱當時會面的錄音檔確認，會面期間確實有護理團體代表提到要去告他，而他以「好，我接受」回應，推測可能是相關說法出現的原因。

石崇良說，三班護病比入法是重要里程碑，推動合理的護病比，是總統政見，也是行政院、衛福部努力方向，因此2024年衛福部訂定三班護病比標準，隔年推出護理人力整備12項改革，每年挹注68億，健保也調整護理費，希望促使三班護病比順利上路，減輕護理人員壓力。

經相關措施推動，石崇良指出，2024年僅有3成醫院符合三班護病比，去年下半年已增加為7成醫院達標，但其中也有一些醫院是以關床方式因應，其中以小型地區、區域醫院為多。

石崇良表示，考量相關措施推動需兼顧體系穩定發展與民眾就醫權利，仍需逐步透過護理人力回流與留任讓人力到位，因此衛福部推估需要2年緩衝，相關措施訂於2028年5月1日上路，此前三班護病比推動措施也不會停滯，另也會落實查核機制，確保獎勵費用沒有虛報、浮報情況。

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