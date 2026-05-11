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    首頁 > 生活

    竹縣舊衣回收箱周邊遭棄置垃圾 身障協會盼大家一起揪兇手

    2026/05/11 09:37 記者廖雪茹／新竹報導
    舊衣回收箱周邊遭棄置堆積如山的衣物，都已是不堪使用的垃圾。（圖由羅雅萱提供）

    舊衣回收箱周邊遭棄置堆積如山的衣物，都已是不堪使用的垃圾。（圖由羅雅萱提供）

    社團法人新竹縣身心障礙者扶助協會近日發現，協會設在新豐鄉等鄉鎮市路邊的舊衣回收箱，遭棄置大量不堪使用的衣物，害協會人員負荷量暴增，還可能面臨罰則，不勝其擾，希望社會大眾幫忙揪出亂丟的不肖人士，支持弱勢族群自立生活。

    新竹縣政府環保局表示，舊衣回收箱設置要向所在地公所提出申請，如果有屢遭陳情髒亂不改善，公所可以撤銷。

    新竹縣身心障礙者扶助協會表示，為提供身障朋友有1個工作的機會和收入，多年來在竹北市、竹東鎮、湖口鄉、新豐鄉等地設置舊衣回收箱，全縣約100多個，會定期派員回收及維護回收箱周邊環境。但近來在新豐鄉潤泰街、松柏街等地的回收箱周邊，卻遭棄置堆積如山的衣物，都已是不堪使用的垃圾。

    協會榮譽理事長羅雅萱表示，最近收到數十袋的衣物垃圾，過去是1至1個月累積，但現在1個星期就暴增龐大的垃圾量。協會初步懷疑，這些衣物垃圾可能是不肖業者，挑完剩下沒辦法再次使用的，就丟在協會的回收箱外面，相當可惡！

    對此，管理舊衣回收箱的鄉鎮市公所，建議協會將回收箱改置於設有監視器的地方，或是自行安裝監視器揪出兇手；但由於監視器建置費用不小，且設置點多，甚難落實。若協會未派員及時清除舊衣垃圾，恐因髒亂而受罰，令協會相當頭痛！

    羅雅萱說，該協會合法立案，有政府核准字號，舊衣回收箱回收民眾不要但仍可使用的衣褲類、帽子、襪子、鞋子、內衣褲、布偶、皮包等。各社區大樓如果有大量舊衣回收，該協會也提供到府服務，全年無休。

    希望社區居民、熱心民眾幫幫忙，若發現有可疑人士在回收箱周邊亂丟，破壞環境，請立即向環保單位、警方通報。

    設在新豐鄉等鄉鎮市路邊的舊衣回收箱，近日遭棄置大量不堪使用的衣物，害身障協會負擔暴增，還可能受罰，不勝其擾！（圖由羅雅萱提供）

    設在新豐鄉等鄉鎮市路邊的舊衣回收箱，近日遭棄置大量不堪使用的衣物，害身障協會負擔暴增，還可能受罰，不勝其擾！（圖由羅雅萱提供）

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