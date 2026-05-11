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    首頁 > 生活

    鋒面接近中！週三至週五天氣最不穩 各地防雷雨炸裂

    2026/05/11 09:35 即時新聞／綜合報導
    今白天起各地仍以多雲天氣為主，雲縫間偶有陽光露臉，午後山區則有局部短暫陣雨機會。（資料照）

    今白天起各地仍以多雲天氣為主，雲縫間偶有陽光露臉，午後山區則有局部短暫陣雨機會。（資料照）

    今（11日）各地雲量偏多，天氣偏多雲到陰，明（12日）起至週五（15日）逐漸受滯留鋒面影響，大氣不穩定度提高，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，週三至週五天氣最不穩定，西部地區留意雷雨發展帶來的短時較大雨勢。

    天氣風險分析師林孝儒指出，今白天起各地仍以多雲天氣為主，雲縫間偶有陽光露臉，午後山區則有局部短暫陣雨機會。氣溫方面仍偏悶熱，預測北部至東北部高溫約26至28度、低溫約21至25度；中南部高溫約30至34度，局部內陸地區仍有35至36度高溫機會，低溫約23至26度，戶外活動請留意高溫變化，做好防曬並適時補充水分。

    明日起至週五，台灣附近將逐漸受滯留鋒面影響，大氣不穩定度提高，各地都有短暫陣雨或雷雨機會，明鋒面結構尚不明顯，以中北部至東部降雨機會較高，不過降雨持續時間較短，雨勢也相對有限。

    週三至週五天氣最不穩定，隨著西南風增強、水氣增多，加上滯留鋒面在台灣附近擺盪，各地普遍都有陣雨或雷雨機會，將是本週天氣最不穩定的時段，尤以西部地區更需留意局部雷雨發展時帶來的短時較大雨勢。氣溫方面，雖然各地將隨雲量增多及降雨而略為下滑，但未降雨時感受仍偏悶熱潮濕，預測北部至花東高溫約24至26度、低溫約20至22度；中南部高溫約26至31度、低溫約22至25度。

    預估週末隨著鋒面逐漸遠離，各地天氣可望慢慢穩定下來，僅迎風面的東部仍有局部短暫雨；週日則再轉為偏夏季型天氣，午後山區有局部短暫陣雨或雷雨機會。

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