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    首頁 > 生活

    中央大學和陽光基金會倡議 每張臉都值得被平等對待

    2026/05/11 09:21 記者林曉雲／台北報導
    中央大學和陽光基金會倡議，每張臉都值得被平等對待，合辦客家語影像徵件活動。（圖由中央大學提供）

    中央大學和陽光基金會倡議，每張臉都值得被平等對待，合辦客家語影像徵件活動。（圖由中央大學提供）

    「你長得好奇怪」一句無心的話，往往可能成為顏面損傷者長期承受的壓力來源。國立中央大學客家語文暨社會科學學系與陽光基金會首度合作，推出「無共樣乜做得」臉部平權客家語影片徵件活動，希望透過客語與影像創作，讓更多人理解「每張臉都值得被平等對待」。

    中大客社系說明，「無共樣乜做得」在客語中有「不一樣也沒關係」的意思，這次活動特別結合客家語文與臉部平權議題，邀請全台大專院校學生以客語拍攝短片，用青年視角談外貌差異、歧視與自我認同，希望讓更多人理解外貌多樣性。

    陽光基金會長期推動「臉部平權」，關注燒傷、顏面損傷與先天顱顏差異者在校園與社會中面臨的歧視問題。基金會指出，許多顏損者從小就可能遭遇異樣眼光、被取笑，甚至因外貌影響求職、人際與自信，因此希望透過教育與公共倡議，讓社會學習尊重差異。

    中大則表示，學校位於客家人口眾多的桃園，長期推動客家語言與文化教育，希望這次能透過客語敘事，把平權觀念帶入更多年輕世代生活中。

    主辦單位指出，「無共樣乜做得」不只是影片徵件，更希望讓學生透過創作思考「什麼是正常外貌」、「為什麼社會會對長相產生標籤」，並重新理解尊重與包容的意義。活動也規劃兩場培力講座，從臉部平權議題介紹，到影像拍攝與腳本設計，協助學生將想法轉化成作品。主辦單位認為，影像比起說教，更能讓觀眾理解顏損者真實處境。

    徵件期間即日起至5月26日止，參賽對象為全國大專院校學生，作品需結合客語元素。主辦單位希望透過年輕世代創作，讓社會看見「每張臉都有自己的故事」，也讓「不一樣」不再成為被排斥的理由。

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