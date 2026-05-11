8次現勘助自拆違建 新北土城中央路60戶污水接管翻轉後巷

土城區中央路一段249巷10弄經改善，進行污水管線施工後，寬敞明亮。（新北市水利局提供）

新北市水利局近日克服土城中央路一段249巷10弄6至14號後巷地界曲折、夾雜國有地的施工困境，邀集地政單位逐戶釐清界址，歷經8次現勘與半年協調，成功促成60戶住戶從「觀望」轉為「共識自拆違建」，提供接管空間，順利完成污水接管並打除化糞池，不僅徹底解決惡臭，更讓原本陰暗狹小後巷，翻轉為寬敞明亮的優質空間。

水利局長宋德仁指出，污水管依規定需埋設在住戶的土地上，將住戶的污水接到公共污水下水道，但這條後巷情況真的很複雜，因為夾雜了國有地，加上地界線彎彎曲曲，很多住戶一開始都很擔心「會不會拆到不該拆的地方？」或「萬一拆錯了怎麼辦？」為讓住戶能真正安心，水利局主動出擊多次邀集地政事務所及拆除大隊到現場，精準確認界址及增建範圍，確保只拆掉必須拆的部分，絕對不讓住戶多受損失。

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宋德仁表示，長達半年的溝通期，水利局不厭其煩地舉辦8次現場現勘，針對住戶疑慮一一解答，就是要把溝通做到最好，在取得住戶信任後，住戶也展現高度共識配合自拆，在公私協力下，終於完成這場高難度污水接管，現在走進土城中央路一段249巷10弄後巷，原本困擾數十年的臭味沒了，取而代之的是通風明亮的環境。

249巷住戶陳小姐表示，原本後巷地界不清，大家為了要拆哪裡、拆多少一直談不攏，加上環境陰暗惡臭，鄰居間總是門戶緊閉，感謝政府願意出面協助協調，協助住戶對地界，讓大家對拆除範圍有共識，翻轉居住品質。

施工人員在後巷埋設污水管線，將住戶污水接入公共污水下水道。（新北市水利局提供）

施工團隊多次邀集住戶說明違建自拆配合方式。（新北市水利局提供）

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