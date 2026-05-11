竹縣增設心智障礙者社區居住據點 提升自主生活能力

天主教世光教養院附設拙茁家園在竹東鎮新設心智障礙者社區居住據點，可提供6位住民具支持性的居住環境。（圖擷取自新竹縣政府官網）

新竹縣轄內智能障礙者有2493人，竹縣府今年在竹東鎮增設1處成年心智障礙者社區居住與生活服務據點，歡迎有意願的家庭提出申請，經評估符合需求者即可入住，期盼協助身障朋友融入社區生活，提升生活自主能力與社會參與的機會。

縣長楊文科表示，新竹縣總人口數為59萬7235人，據統計身障人口有2萬4561人，其中智能障礙者2493人，佔全縣身障人口約10%。為照顧心智障礙者，縣府積極建置相關網絡服務，除了社區居住方案外，也提供日間作業設施、社區日間照顧、家庭托顧及其他家庭支持服務，提升身心障礙者的生活能力，也紓解家庭照顧壓力。

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高齡長照處長許瑜庭指出，新據點由財團法人新竹縣天主教世光教養院附設拙茁家園承辦，地點位於竹東鎮，可提供6位住民具支持性的居住環境，包括日常生活活動協助、居住環境規劃、健康管理支持、社會支持網絡建立、休閒活動與社會參與安排、日間服務資源連結、權益維護，以及促進住民與家人間的互動連結等，並依個別需求提供其他相關服務。

許瑜庭說明，「社區居住與生活服務方案」係依據《身心障礙者權益保障法》推動，目前全縣有4個單位承辦這項服務，分別為財團法人天主教華光社會福利基金會、台灣省私立香園紀念教養院、喜憨兒社會福利基金會桃竹事務所，以及此次新加入的世光教養院附設拙茁家園，合計15處據點，可服務79位住民，全縣據點數量為全國非直轄市第一。

協助身障者自立生活。（圖擷取自新竹縣政府官網）

協助住民調適，進而融入社區生活。（圖擷取自新竹縣政府官網）

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