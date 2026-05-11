明起第三波梅雨季鋒面來襲 吳德榮曝「恐有雷擊瞬間強降雨」

氣象專家吳德榮指出，今天白天暖熱，各地轉晴時多雲。（資料照）

中央氣象署預報，今天（11日）東半部地區、恆春半島有局部短暫陣雨，清晨至上午北部地區有零星短暫陣雨，午後山區亦有局部短暫陣雨。氣象專家吳德榮指出，今天白天暖熱，明天（12日）起梅雨季第三波鋒面來襲，應注意雷擊、強風及瞬間強降雨影響；預計週日（17日）鋒面遠離天氣才會好轉。

吳德榮今天在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，最新（10日20時）歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，今天各地轉晴時多雲，北台灣雲量稍多；各地白天暖熱，午後山區及東半部偶有局部短暫降雨的機率。

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吳德榮說，最新模式模擬顯示，明天、週三（13日）梅雨季第3波鋒面在北部附近醞釀，並略向南移，北部、東半部及中部依序轉有局部短暫陣雨。

週四（14日）鋒面略向北移，但大氣很不穩定，中部以北有局部陣雨或雷雨的機率，週三、週四雨勢有逐漸加大的趨勢。

週五、週六（15、16日）鋒面再南移，結構雖鬆散，但仍有強對流在台灣附近發展。吳德榮提醒，週三起應注意對流胞伴隨「雷擊、強風及瞬間強降雨」的影響。

吳德榮指出，下週日至週三（20日）鋒面遠離，天氣好轉，下週日午後仍有局部陣雨或雷雨的機率；下週一至週三晴朗炎熱，午後降雨減少且偏向山區。

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