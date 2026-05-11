屏東市新春市集換位置 民代反映少了年味盼回歸

屏東市新春市集換地點，少了一點年味。（記者葉永騫攝）

屏東市新春市集今年改在仁愛路舉辦，屏東市民代表傅建雄在市政質詢表示，少了年味，更讓逢甲商圈冷清了不少，建議明年回歸慈鳳宮前舉辦，認為交通問題可以克服，而屏東市集的規劃案也希望加快腳步，市公所則說明，因為縣府有意見，所以今年才更改地點，相關問題還要研商。

屏東市今年春節的新春市集原訂在慈鳳宮前的中山路及永福路，並封閉部分車道，但屏東縣政府認為影響交通太大，反對在慈鳳宮前舉辦，最後屏東市公所改在仁愛路屏東女中前仁愛路舉辦，也吸引了許多的人潮前往，場面熱烈，但少了一點年味。

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屏東市民代表傅建雄表示，新春到廟宇拜拜是習俗，順便也逛逛新春市集，不但民眾喜歡，也帶動逢甲商圈的活絡，但今年換到屏女前面，少了一點年味，他認為明年應該回歸到慈鳳宮舉辦，強調交通的問題應該可以解決，尤其是春節期間車輛並不會特別多，對於縣府的意見無法苟同，另外，明鳳宮附近的屏東市集規劃案，希望市公所能夠盡快完成。

屏東市公所表示，對於新春市集的地點今年因縣府認為交通問題，建議改到仁愛路，對於市代的意見會向縣府反映，相關問題還要研議，而屏東市集的規劃也將加快進行。

屏東市新春市集都吸引大批的人潮前來。（記者葉永騫攝）

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