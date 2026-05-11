普利司通新竹廠爆大量裁員！新竹縣府證實業者已報備

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。（羅美文團隊提供）

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。勞動黨新竹縣議員羅美文今天一早趕到普利司通新竹廠門口關切員工，宣導勞工權益，他強調將密切關心及追蹤此案。

羅美文趕到普利司通表示，普利司通在新竹產業園區設廠40多年，是賺錢的公司，竟然一夕之間要大量裁員！他向來上班的員工們說，想想當初進公司，並沒有提及工作到今天，但現在公司卻因業務轉型，就要解僱員工。他提醒勞工們在未獲得基本工作權益保障之前，切勿輕易簽署文件；若有任何疑問和不滿，可向新竹縣政府勞工處陳情。

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羅美文表示，普利司通勞工大多是中高齡，要重新找工作不容易，工作權就是生存權，勞工失業將對家庭經濟造成重大影響。員工向他說，公司僱用12台遊覽車，將員工分批載到4個不同的地方進行勞資協商，顯示公司的解僱計畫相當縝密。

縣府勞工處長湯紹堂表示，普利司通公司依《勞工大量解僱保護法》向竹縣府報備，依規將於10日內與員工進行自主協商。該公司表示依法向企業工會說明，提出的解僱條件優於法律規定，縣府會持續關注勞工權益。該公司員工希望提高解僱條件，後續若員工不接受解僱條件，可由工會聲援、申請協商，由公部門介入。

據普利司通徵才公開資訊顯示，台灣普利司通股份有限公司設於1982年，主要從事輪胎製造以及銷售服務。提供的商品包括轎車輪胎、中型貨卡輪胎、輕型貨卡輪胎、大卡客車胎等。

勞動黨新竹縣議員羅美文今天一早趕到普利司通新竹廠門口關切員工，宣導勞工權益，他強調將密切關心及追蹤此案。（羅美文團隊提供）

新竹縣政府勞工處今天證實表示，縣府已接獲台灣普利司通公司提出大量解僱勞工的報備，目前依規與勞工進行自主協商中。（羅美文團隊提供）

勞動黨新竹縣議員羅美文今天一早趕到普利司通新竹廠門口關切員工，宣導勞工權益，他強調將密切關心及追蹤此案。（羅美文團隊提供）

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