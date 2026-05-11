高雄熊苦練魔術5月16日生日派對演出 11日上午11點線上報名

2026高雄熊Birthday Party將於5月16日週六上午10時在中央公園登場。（觀光局提供）

2026高雄熊Birthday Party將於5月16日週六上午10點，在高雄捷運中央公園站熱鬧舉辦，5月11日上午11點開放線上報名，名額有限、額滿為止。

高市觀光局長高閔琳表示，今年生日派對以「熊寶同樂會」為主題，除邀請粉絲近距離互動，高雄熊更將首度公開苦練已久的魔術才藝，展現城市IP全新魅力，邀請全台熊寶粉絲、大小朋友親子家庭一起來高雄，為高雄熊慶生。

請繼續往下閱讀...

高閔琳指出，高雄熊近年陸續完成IP圖像優化並開啟3D動畫繪製，製作28公尺高之造型熱氣球至海內外參展，也透過社群經營、主題歌舞、LINE貼圖及文創商品、官方觀光旅遊APP「高雄 GO！」熊熊AI智慧導覽等多元形式，成功塑造鮮明超萌可愛的城市IP形象。

高雄熊日前驚喜現身果嶺、街頭和校園快閃等與民眾互動，為今年生日活動暖身，現場吸引不少大小朋友搶拍打卡、氣氛溫暖熱烈。

觀光局說明，今年高雄熊 Birthday Party生日派對特別選在交通便利的中央公園站舉辦，讓熊寶粉絲和市民朋友一出捷運月台就能感受高雄熊的超萌魅力，透過結合高雄熊IP與城市公共空間，積極拓展高雄城市行銷魅力，展現高雄活潑、多元且療癒的城市特色。

生日派對除高雄熊魔術首秀、舞蹈演出及互動遊戲，現場也準備驚喜小禮，邀請5月份壽星粉絲同樂，活動現場同步設置「高雄熊商品展示區」，展出多款全新文創商品，另推出全台限量66組「高雄熊生日禮包」、線上獨家販售。

高雄熊Birthday Party將於5月16日週六上午10時登場，今上午11:00開放登記。（觀光局提供）

2026高雄熊Birthday Party預定5月16日週六上午10時舉行，高雄熊將秀出苦練許久的魔術。（觀光局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法