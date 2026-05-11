鹿港包棟民宿免費住？ 彰化低碳旅遊隱藏版活動現在進行式

民眾搭乘「台灣好行鹿港祈福線」響應推廣低碳旅遊，並透過「愛玩彰化」官方LINE帳號上傳低碳旅遊合照，即可運用專屬濾鏡，將旅行轉化為極具設計感的文青海報。（圖由縣府提供）

想抽住宿券，其實不難！彰化縣政府推出「靈感，也可以帶回家」活動，只要完成3個步驟，上傳旅遊照、套用專屬濾鏡，再到指定粉絲專頁貼文留言，就有機會把民宿包棟住宿券、飯店住宿券等獎品帶回家，活動到5月31日截止，目前留言還不多，中獎機會相對高。

城市暨觀光發展處指出，這次結合數位科技，民眾只要搭乘「台灣好行鹿港祈福線」響應推廣低碳旅遊，並透過「愛玩彰化」官方LINE帳號上傳低碳旅遊合照，即可運用專屬濾鏡，將旅行轉化為極具設計感的文青海報，很有紀念性。

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參加方式很簡單，第一步，加入「愛玩彰化」官方LINE；第二步，上傳在彰化市或鹿港鎮，與景點、店家或台灣好行車輛的合照，套用「巴士遊彰化・鹿港款款行」濾鏡；第三步，到「愛玩彰化」Facebook官方粉絲專頁指定活動貼文下方留言，上傳濾鏡照片、標記1位好友，分享這趟旅程，並記得加上「#鹿港祈福線+#景點或#店家名稱」就取得抽獎資格。

獎項包括頭獎有鹿港謙和人文民宿平日包棟住宿券（3名）、二獎是彰化福泰商務飯店平日高級客房住宿券（4名）、設計獎為設計師精選飾品（1名）、文創獎有春花阿嬤手作禮品（2名）。

城觀處希望藉由活動鼓勵遊客經由拍照、社群互動和搭公車旅行，漫遊彰化、認識鹿港。6月2日將在「愛玩彰化」粉絲專頁公布得獎名單。

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