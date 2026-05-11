雲林小一新生2校掛零、5校1人 這所小校逆勢增班

保長國小結合社區產業的食農教育課程，小小導覽員介紹學校有機菜園。（保長國小提供）

雲林縣115學年度國小一年級新生統一報到完成，經縣府教育處核實各校報到人數及班級數，已報到人數3634人，比114學年度4253人大減619人，其中有2校掛零，5校只有1人。值得一提的是，斗六市保長國小在市區5所大校環伺下，新生不減且從1班增為2班，另位處麥寮偏村興華國小新生人數也有17人。

根據戶政人口統計資料，今年小一新生人數有4240人，其中有9個鄉鎮今年要讀小學的人數不滿百人，其中東勢鄉只有45人；4月18日全縣公立國小新生報到，經過各校核實，班級數有263班，只比去年減6班，但實際報到人數3634人，卻大減600多人，小一新生人數創歷史新低。

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根據各校填報資料，古坑鄉草嶺生態地質國小、土庫鎮新庄國小2校新生人數掛零，口湖鄉成龍國小、土庫鎮秀潭國小、北港鎮朝陽國小、古坑鄉興昌國小及四湖鄉明德國小等5校新生人數1人。

值得一提的是，斗六市保長國小面對市區5所大校競爭，在逆勢中增班，校長張景哲表示，學校位處在斗六市郊，周邊是綠油油農田，是一所位在田間的田園小學，除了課綱課程，學校還有食農、品格、科技、藝術等特色課程，去年更是全縣第1所實施「自我領導力教育」，學生變得更主動、有自信、具領導力，家長看見孩子的改變，認同及肯定學校。

麥寮興華國小今年新生有17人，在偏鄉小校中表現亮眼，校長王瓊慈指出，學校提供多樣化的社團活動，讓學生在課業之餘能探索興趣，發展多元潛能，且跨越了學科界限，更結合了體能挑戰、生態觀察與人文素養，獲家長讚許及肯定。

斗六市保長國小率雲林各校之先導入「自我領導力」教育，教師啟動相關研習課程。（保長國小提供）

麥寮興華國小學童走讀社區傳統工藝藝師。（興華國小提供）

興華國小學生展現學校多元學習成果。（興華國小提供）

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