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    首頁 > 生活

    高捷高雄駅一番街北站五月「全開」爆人潮 網友敲碗區間車增班

    2026/05/11 08:50 記者王榮祥／高雄報導
    高雄駅一番街北站五月「全開」後引爆人潮。（翻攝好過日）

    高雄駅一番街北站五月「全開」後引爆人潮。（翻攝好過日）

    高雄駅一番街北站5月1日新增12個新店家，宣告北站地下街全數開張。臉書社群「高雄好過日」PO出爆滿人潮場景，網友敲碗期待台鐵區間車多一點、希望高鐵高雄站趕快完工。

    好過日小編表示，原本高雄ACG（動漫遊戲）以建國二路為主，新堀江一帶也有少許店家，但高雄駅一番街場地大、交通便利（高雄捷運與台鐵），加上商場本身引進安利美特等指標店家，產生集市效應大過原本分散、較缺乏規劃的舊商圈，短短3年已打開名氣，看好未來只會更明顯。

    除北站全開，南站美食街非用餐時刻桌位也幾乎客滿，評估高雄車站真的可能靠著ACG先創造第一個特色，也有利後續的業者加碼投入，擴大其他客群。

    小編提及，假日台鐵區間車也是相當擁擠，看起來五月份的高雄捷運、台鐵高雄車站的運量還會有一定成長，隨著主要車站商業機能加強，台鐵真應好好考慮加密高雄地區稀疏的班次。

    網友留言「台鐵真的要想辦法增加區間車次」、「期待高鐵高雄站早日完工」、「還沒全面開幕就很多年輕人」、「可能能帶動傳說中的美麗島到高雄車站之間的地下道商店街」。

    高雄駅一番街北站五月「全開」爆人潮。（翻攝好過日）

    高雄駅一番街北站五月「全開」爆人潮。（翻攝好過日）

    高雄駅一番街北站五月「全開」，新增12處店家。（記者王榮祥翻攝）

    高雄駅一番街北站五月「全開」，新增12處店家。（記者王榮祥翻攝）

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