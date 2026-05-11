「空中甜甜圈」藏危險！中市議員要求改善路燈附掛纜線

議員直指街道公有路燈附掛纜線現象非常嚴重，也非常危險。（市府提供）

5月開始進入汛期，更將進入颱風季，台中市民進黨市議員張芬郁、蕭隆澤指出，台中市的街道公有路燈附掛纜線現象非常嚴重，線路施工單位把施工剩餘或預留的線材，整綑掛在電線桿上或交通號誌上，形成一圈又一圈，但依規定公有路燈不得附掛纜線，若颱風來襲或者是火災，都將對住戶造成危險，她已反映10多年，至今都未處理，置住戶於危險中。

建設局表示，針對架空纜線，已於路燈及寬頻管道佈設路段，定期辦理現地稽查，要求纜線納管佈設，其餘附掛於電桿及未設置寬頻管道的路段，可配合道路工程推動，併同辦理電桿及纜線地下化工程，減少架空纜線情形。後續纜線下地部分，將請養工處召集各管線單位進行檢討及改善，降低架空纜線餘長附掛情形。

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市議員張芬郁指出，依據「中市道路管理自治條例」規定，公有路燈不得附掛纜線，但很多道路都出現纜線掛在電線桿和交通號誌上，到處可見「空中甜甜圈」，不但危險也影響市容。

張芬郁、蕭隆澤指出，線路施工單位把施工剩餘或預留的線材，整綑掛在電線桿上或交通號誌上，形成一圈又一圈圓圈，被當地人戲稱是「空中甜甜圈」，美其名當成備用零件，以便檢修時不時之需，但實際上這些甜甜圈一圈一圈往上掛，經年累月已經老化，要用時已不知是哪一圈，這些易燃材質，對安全危害甚大。

張芬郁表示，此一「空中甜甜圈」在大里就相當嚴重，在霧峰區則是往排水溝渠的壁面掛，攔截溝中異物影響水流，在大雨時造成地方淹水。

她強調，建設局在2016年修訂「台中市道路管理自治條例」第21條，未經建設局核准，禁止在公有路燈附掛纜線或設置其他設施，但10年後，「甜甜圈」還是空中、地下亂竄，要求推動「天空纜線清整專案」。

市議員張芬郁指街道公有路燈附掛纜線現象非常嚴重。（張芬郁提供）

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