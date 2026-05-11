屏縣生育津貼加碼有感 第2胎以上申請數小幅成長

屏東縣政府去年起為生育津貼加碼。（記者羅欣貞攝）

屏東縣長周春米任內推動生育津貼，去（2025）年更從每位新生兒補助2萬元，加碼為第二胎後提高到3萬元，目前觀察有初步成效，民政處統計，今（2026）年1至4月第二名以上新生兒申請生育津貼件數580件，較去年同期增加。

屏東縣政府2025年起將生育津貼從一胎補助2萬元，加碼為第二胎後提高到3萬元，民政處統計，2025年生育津貼申請件數共3606件，其中第1胎1818名、第2胎以上1788名，核發金額共9000萬元。

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今年1月至4月生育津貼受理件數共有1198件，其中第1胎618名、第2胎以上580名，核發金額2976萬元，第2胎以上較去年同期申請件數559件增加21件。

民政處指出，縣府除發放生育津貼外，今年起也加發未滿1歲嬰幼兒營養補助金，每月2000元，連續發放12個月，目的在鼓勵縣民生育，並協助減輕育兒家庭經濟負擔，讓產婦及新生兒於生產後能獲得即時且妥善的照顧。

民政處也進一步說明，目前各縣市均推動相關生育補助政策，生育津貼雖有助於短期提升設籍人口數，但人口發展屬長期課題，為維持人口穩定成長，仍須從托育政策、教育資源、就業機會、社會福利，以及交通、醫療等基礎建設面向持續精進，營造友善宜居環境，進而吸引人才移入並留住現住民，以達成人口成長目標。

行政院推動好孕方案，今年起將現行不同社會保險的生育給付齊頭式拉高到10萬元，國民生一胎就能拿到10萬元，且跟各地方政府發放的生育津貼不衝突，中央與地方攜手，讓育兒家庭更有感。

屏東縣政府積極推動友善育兒環境。（記者羅欣貞攝）

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